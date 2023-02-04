Мнение: Феномен без степени

Ректором РАНХиГС (Академии народного хозяйства и государственной службы) стал некто А.Комиссаров вместо благополучно убывшего в эмиграцию Владимира Мау. Собственно, оно было бы совершенно рутинным событием, не стоящим внимания, поскольку РАНХиГС все равно никто не знает, как и ее нового ректора… но! В деле обнаружилось два уникальных обстоятельства. Во-первых – это чуть ли не первый случай, когда ректором большого ВУЗа сделали человека… вообще без ученой степени!

Но второе еще удивительнее – ПОЧЕМУ у А.Комиссарова нет ученой степени. Оказывается, она у него была – но он пал жертвой Диссернета. Другими словами, Комиссаров – пойманный за руку плагиатор! Но, опять же, уникальный. Плагиатор-уникум – с совестью! Вычитал в тг-канале у экономиста Иноземцева:

“Уникальность назначения состоит также и в том, что, вероятно, впервые в российской истории ведущий экономический вуз будет возглавлять чело­век,.. не имеющий учёной степени. В 2011 г. А.Комиссаров защитил по месту своей работы, в той же РАНХиГС, кандидатскую диссертацию – но через несколько месяцев эксперты «Диссернета» обнаружили в ней, как они обычно выражаются, некорректные заимствования. И, в отличие от других «остепенившихся» бюрократов, работавший тогда уже в московской мэрии чиновник встретился со своими критиками, обсудил их претензии и… доб­ровольно отказался в 2013 г. от учёной степени. Я помню, насколько пора­зил тогда меня этот поступок – чуть ли не единственный в среде наших управленцев” (Иноземцев).

Я действительно поражен. Ведь, насколько я могу судить, большинство пойманных за руку Диссернетом плагиаторов просто плюют на все претензии, посылают диссернетчиков на три буквы, и после продолжают спокойно числиться кандидатами и докторами околовсяческих наук. По корневому для РФ принципу “а чо вы нам сделаете”. Сделать обычно ничего нельзя – это же Россия, а у нас, как известно, институт репутации просто отсутствует как класс, наоборот, человек, списавший “диссертацию”, вызывает у публики только уважение, смешанное с завистью – “эх, жук, умеет жить!”

И тут такое неожиданное решение некоего Комиссарова: добровольно отказался! Ничего себе. Вот это, видимо, и называется “смешанные чувства”: с одной стороны, мошенничество с ученой степенью должно вызывать презрение к этому человеку; а с другой – готовность признать ошибку и отказаться от незаслуженной регалии (в ситуации, когда этого вполне можно было не делать) – вызывает уже уважение. Чего больше? Что перевесит?

Бес его знает. Видимо, тот самый бес, который “попутал”.