 

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

04.02.2023, 20:40, Разное
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Уроженка Днепродзержинска Вера Галушка пробилась в шоу-бизнес благодаря группе “ВИА Гра”, в которую она попала в 2003 году. Правда, фамилию по совету продюсеру певица все-таки сменила. Взяв псевдоним Брежнева, молодая артистка не прогадала, ведь благодаря уже известной фамилии ее сразу запомнили.

Полине Гагариной повезло больше, ведь ей не пришлось брать псевдоним. Ее однофамилец Юрий Гагарин известен на весь мир. Родная фамилия лишь увеличила интерес к победительнице “Фабрики звезд-2”.

Ксения Собчак начинала как ведущая скандального телепроекта. Внимание к блондинке было повышенным, ведь она является дочерью первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, с которым, к тому же, тесно связана биография президента России Владимира Путина. Так что можно с уверенностью сказать, что если бы не фамилия, телеведущая вряд ли стала бы настолько знаменитой.

С родственниками повезло и Стасу
Герулису. К тому моменту, как будущий певец появился на свет, его бабушку уже знала вся страна. В семь лет Гурулис стал Пьехой не по своей воле. Так решила сама Эдита Станиславовна, поскольку в ее роду не было мальчиков, которые могли бы продолжить род и нести ставшую громкой фамилию. Впервые внук Эдиты Станиславовны запел на всю страну, когда он появился на “Фабрике звезд”. Глупо отрицать, что известная фамилия не сыграла роли в становлении такого популярного артиста, как Стас Пьеха.

Актер и музыкант Никита Пресняков знаменит, можно сказать, с пеленок, ведь он родился в семье популярных артистов. Его ближайшие родственники, которые заняли свою нишу в российском шоу-бизнесе, – мать Кристина Орбакайте, отец Владимир Пресняков-младший, бабушки Алла Пугачева и Елена Преснякова, дед Владимир Пресняков-старший.


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