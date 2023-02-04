Мнение: Троллинг и рыбалка
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Вчера я предложила разобрать историю.
Получилось так себе.
Давайте вместе попробуем.
Вот сам клип:
Если пересказать историю кратко и в терминах рыбалки, мы имеем вот что.
К симпатичной девушке, одиноко сидящей за столиком в кофейне, подсаживается парень.
По сравнению с ней он неказист, но пытается взять остроумием.
Шутки его похожи на хамство, поэтому девушку оторопь берет.
Она огрызается, но по большей части совсем неудачно, включая то Оправдашку, то Училку.
Парень, с одной стороны, задевает девушку, но одновременно доносит до нее свой интерес, свою симпатию и даже свои серьезные намерения.
Девушку диалог по большей части раздражает, но и удивляет тоже.
Кроме того она испытывает явную досаду на свои неудачные ответы.
В конце концов он уходит за кофе, а она сбегает из кафе.
Он удручен ее исчезновением.
Дальше мы видим, что девушка тоже переживает, обдумывает странное знакомство. Также мы наблюдаем ее грусть и обострившуюся тоску от одиночества.
А потом она предпринимает нечто удивительное. Настоящий новеллистический поворот.
Парня находит полиция, забирает его с дискотеки, где он диджей, привозит в участок, и та самая девушка, но в форме, оказавшаяся офицером полиции, ведет допрос.
"Девушка есть?", "Предложение в силе?"
Парень не то что ошарашен, он поражен.
По троллингу девушку превзошла его в несколько раз. Полицейские, жующие пончики (как попкорн), дополняют картину троллинга.
По итогу, когда преимущество черных инструментов на стороне девушки, она делает ход красными.
И в финале еще один черно-красный ход: сняв форму полиции, она выбегает в красивом и женственном платье.
Открытый от изумления рот парня она закрывает поцелуем.
Самые интересные для нас моменты следующие:
1. Парень начинает с вектора косяка (хватает телефон девушки). Как так выходит, что его векторы косяков (почти-хамство, троллинг) превращаются в крючки? И когда они превращаются?
2. Изначально его комплименты девушке выглядят бесполезными или даже липкими, поскольку она раздражена. Как так выходит, что они превращаются в шары? И когда?
3. Использовать свое служебное положение в любовных целях, как правило, – косяк и слив. Как так выходит, что это превращается в очень острый крючок или даже крючки, острые с горячими шарами, почти "рыболовный катер"?
4. Последний ход, с неожиданным преображением в платье, это опять крючок. Как он сделан?
Обратите внимание, сделаны рыбацкие инструменты всегда из контекста. Не в вакууме они делаются из слов и действий, а из частей реального контекста, из материалов поля.
И вот такой еще вопрос. Если девушка неожиданно оказалась нерыбой, почему она так неудачно отвечала на троллинг парня?
И при всей неудачности ее ответов, вы должны понимать, что вот такого рода ответы намного хуже.
Ответы девушки в клипе чуть мимо границ, а ответы вот этой Выскочки – это векторная Кривляка, далеко от границ, в них и голод ее, и натужные попытки пошутить, и унылое многословие, то есть вектор слив за вектором сливом, так нельзя отвечать никогда.
Почему Выскочки-Кривляки никогда не видят, что чувство юмора у них отсутствует и их шутки несмешные, что троллят они всегда сами себя?
Источник: Эволюция
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