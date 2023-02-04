Мнение: Троллинг и рыбалка

Вчера я предложила разобрать историю.

Получилось так себе.

Давайте вместе попробуем.

Вот сам клип:

Если пересказать историю кратко и в терминах рыбалки, мы имеем вот что.

К симпатичной девушке, одиноко сидящей за столиком в кофейне, подсаживается парень.

По сравнению с ней он неказист, но пытается взять остроумием.

Шутки его похожи на хамство, поэтому девушку оторопь берет.

Она огрызается, но по большей части совсем неудачно, включая то Оправдашку, то Училку.

Парень, с одной стороны, задевает девушку, но одновременно доносит до нее свой интерес, свою симпатию и даже свои серьезные намерения.

Девушку диалог по большей части раздражает, но и удивляет тоже.

Кроме того она испытывает явную досаду на свои неудачные ответы.

В конце концов он уходит за кофе, а она сбегает из кафе.

Он удручен ее исчезновением.

Дальше мы видим, что девушка тоже переживает, обдумывает странное знакомство. Также мы наблюдаем ее грусть и обострившуюся тоску от одиночества.

А потом она предпринимает нечто удивительное. Настоящий новеллистический поворот.

Парня находит полиция, забирает его с дискотеки, где он диджей, привозит в участок, и та самая девушка, но в форме, оказавшаяся офицером полиции, ведет допрос.

"Девушка есть?", "Предложение в силе?"

Парень не то что ошарашен, он поражен.

По троллингу девушку превзошла его в несколько раз. Полицейские, жующие пончики (как попкорн), дополняют картину троллинга.

По итогу, когда преимущество черных инструментов на стороне девушки, она делает ход красными.

И в финале еще один черно-красный ход: сняв форму полиции, она выбегает в красивом и женственном платье.

Открытый от изумления рот парня она закрывает поцелуем.

Самые интересные для нас моменты следующие:

1. Парень начинает с вектора косяка (хватает телефон девушки). Как так выходит, что его векторы косяков (почти-хамство, троллинг) превращаются в крючки? И когда они превращаются?

2. Изначально его комплименты девушке выглядят бесполезными или даже липкими, поскольку она раздражена. Как так выходит, что они превращаются в шары? И когда?

3. Использовать свое служебное положение в любовных целях, как правило, – косяк и слив. Как так выходит, что это превращается в очень острый крючок или даже крючки, острые с горячими шарами, почти "рыболовный катер"?

4. Последний ход, с неожиданным преображением в платье, это опять крючок. Как он сделан?

Обратите внимание, сделаны рыбацкие инструменты всегда из контекста. Не в вакууме они делаются из слов и действий, а из частей реального контекста, из материалов поля.

И вот такой еще вопрос. Если девушка неожиданно оказалась нерыбой, почему она так неудачно отвечала на троллинг парня?

И при всей неудачности ее ответов, вы должны понимать, что вот такого рода ответы намного хуже.

Ответы девушки в клипе чуть мимо границ, а ответы вот этой Выскочки – это векторная Кривляка, далеко от границ, в них и голод ее, и натужные попытки пошутить, и унылое многословие, то есть вектор слив за вектором сливом, так нельзя отвечать никогда.

Почему Выскочки-Кривляки никогда не видят, что чувство юмора у них отсутствует и их шутки несмешные, что троллят они всегда сами себя?