Соловьев показал мультфильм-карикатуру на Майю Санду
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В Германии сделали карикатурный анимационный ролик с молдавским лидером Майей Санду, его опубликовал российский журналист Владимир Соловьев.
Ролик создало немецкое издание Deutsche Welle (иноагент), в нем президент Молдавии приезжает в аэропорт и пытается «успеть на самолет в НАТО», отметил Соловьев в своем Telegram-канале.
Похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен персонаж посоветовал Санду отправиться в Швецию, которая также хочет вступить в Североатлантический альянс.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад смог поставить во главе Молдавии Санду, которая «рвется в НАТО», имеет румынское гражданство и готова «объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».
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