 

Соловьев показал мультфильм-карикатуру на Майю Санду

04.02.2023, 19:34, Новости дня
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В Германии сделали карикатурный анимационный ролик с молдавским лидером Майей Санду, его опубликовал российский журналист Владимир Соловьев.

Ролик создало немецкое издание Deutsche Welle (иноагент), в нем президент Молдавии приезжает в аэропорт и пытается «успеть на самолет в НАТО», отметил Соловьев в своем Telegram-канале.

Похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен персонаж посоветовал Санду отправиться в Швецию, которая также хочет вступить в Североатлантический альянс.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад смог поставить во главе Молдавии Санду, которая «рвется в НАТО», имеет румынское гражданство и готова «объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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