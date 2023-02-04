 

Байден пообещал разобраться с китайским аэростатом

04.02.2023, 19:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американские власти разберутся с ситуацией с китайским зондом, летящим над территорией США, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Мы разберемся с этим», – ответил Байден на вопрос о ситуации, он не уточнил, как именно планируется это сделать, передает РИА «Новости».

При этом источники телеканала ABC заявили, что власти намереваются дождаться момента, когда шар окажется над Атлантическим океаном, после чего попытаются сбить его и извлечь обломки. Для этого, возможно, придется закрыть часть воздушного пространства над страной

Телеканал отмечает, что, по оценке властей страны, аппарат управляется КНР с помощью спутников-шпионов.

Ранее Пентагон сообщил о воздушном зонде КНР над территорией США. Китай подтвердил, что аэростат действительно принадлежит ему, это метеорологический зонд, сбившийся с маршрута ветром.

Вскоре были опубликованы снимки зонда крупным планом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09.20 / Тихановская: «У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны»

09.09.21 / Самолет с министром обороны Индии на борту сел на шоссе

18.11.20 / Политику США против Китая вдохновила доктрина сдерживания СССР

21.10.21 / 27% украинцев настоящей оппозицией власти считают “Европейскую солидарность”, 24% – “Оппозиционную платформу – За жизнь” – опрос

06.08.20 / Кандидат в президенты Белоруссии назвал возможную цель задержания россиян под Минском

14.08.21 / Искусственный интеллект начал сочинять тексты к песням

16.03.21 / Регулятор ЕС заступился за вакцину AstraZeneca

29.07.22 / Госдепу не понравилось заявление Орбана по миграции

17.10.20 / Ученые предсказали Украине потерю территорий

22.06.21 / Экс-разведчик КГБ Швец: Маниакальное упорство России в соблюдении Минских соглашений и якобы согласие Байдена на это дает Украине великолепный шанс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика