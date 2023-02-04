Байден пообещал разобраться с китайским аэростатом

Американские власти разберутся с ситуацией с китайским зондом, летящим над территорией США, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Мы разберемся с этим», – ответил Байден на вопрос о ситуации, он не уточнил, как именно планируется это сделать, передает РИА «Новости».

При этом источники телеканала ABC заявили, что власти намереваются дождаться момента, когда шар окажется над Атлантическим океаном, после чего попытаются сбить его и извлечь обломки. Для этого, возможно, придется закрыть часть воздушного пространства над страной

Телеканал отмечает, что, по оценке властей страны, аппарат управляется КНР с помощью спутников-шпионов.

Ранее Пентагон сообщил о воздушном зонде КНР над территорией США. Китай подтвердил, что аэростат действительно принадлежит ему, это метеорологический зонд, сбившийся с маршрута ветром.

Вскоре были опубликованы снимки зонда крупным планом.

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