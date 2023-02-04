 

Депутату, который провёл отпуск в Мексике, подарили ледоруб

04.02.2023, 19:33, Разное
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Активисты ЛДПР посетили приёмную депутата Курской областной думы Максима Васильева, который накануне вернулся из Мексики.

Отпуск народного избранника привлёк внимание общественности после публикации в социальных сетях его новогоднего видеопоздравления.

– Я сам из Сталинграда, но когда узнал об этой истории, предложил партийным товарищам из Курска посетить «мексиканца» и сделать ему памятный подарок, – говорит глава волгоградского молодёжного отделения ЛДПР Роман Чередниченко. – Ледоруб – это очень удобный инструмент, надеюсь, он будет постоянно напоминать гражданину Васильеву о том, как должен себя вести государев человек.

Васильев поблагодарил активистов за подарок и пообещал использовать его во время следующего отпуска – депутат планирует весной посетить курорты Северного Кавказа.

– Осознав свою ошибку, я готов публично заявить – ноги моей больше не будет за пределами России. Мне позвонил один из руководителей наших южных республик и позвал к себе гости. У меня в феврале ещё один отпуск, так что возьму подаренный ледоруб и поеду, – заверил парламентарий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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