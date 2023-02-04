 

Выбираем модный трикотаж

04.02.2023, 19:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Редкий
образ обходится без трикотажа, особенно если учесть, что его очень легко
комбинировать. На прогулку, в театр или на торжество– как правильно выбрать
трикотаж рассказал главный стилист и креативный директор интернет-магазина Shopping Live Александр Кузиков.

Как выбрать женский свитер

При
выборе свитера важно учитывать состав, фасон и цвет. От материала зависит,
насколько комфортно носить изделие: шерсть больше подходит для долгих зимних
прогулок, мягкий трикотаж — идеальный вариант для помещений. Фасон должен
подходить вашему типу фигуры: скрыть широкие бедра можно удлиненной моделью
прямого кроя или укороченным оверсайз-свитером, а широкие плечи уравновесит
V-образный вырез. Чтобы легко вписать свитер в базовый гардероб, отдавайте
предпочтение однотонным моделям нейтральных цветов — черного, белого,
коричневого, бежевого. Модный джемпер впишется и в повседневный образ с джинсами,
и в комплект для торжественного выхода. Просто надеваем крупные украшения и
лодочки со стразами — и вау-эффект гарантирован! В гардеробе каждой модницы
должен быть свитер в стиле хендмейд и, конечно, пуловер с ярким принтом. Ведь
броня не синоним скуки, в ней можно и нужно блистать.

Как правильно стирать свитер в
стиральной машине?

Обращайте
внимание на ярлык изделия: производитель всегда дает рекомендации, как лучше
стирать данную вещь. Перед стиркой обязательно вывернуть свитер наизнанку и положить
в специальный сетчатый мешочек. Температура должна быть не больше 30°, режим — “деликатные
ткани” или “бережная стирка”, для шерстяных вещей допускается режим “шерсть”.
Используйте жидкие средства и отключите отжим — так больше шанс, что изделие не
потеряет свою форму.

Как стильно носить
свитер?

Оверсайз-свитер отлично сочетается с джинсами, брюками и юбками
на высокой посадке. В удлиненных моделях можно заправить передний край в юбку
или брюки, подчеркнув талию. Объемные укороченные свитеры стильно смотрятся
поверх платья длины миди, а водолазки можно надеть даже под платье на бретелях.
Другой вариант — носить свитер с округлым воротом поверх рубашки.

Какие свитера вышли из
моды?

Неактуальными
стали свитера ажурной вязки, обтягивающие модели и изделия из тонкого
трикотажа. Вышел из моды и декор в виде помпонов, вышивки, кружева. Устаревшие
свитеры с воротником-хомутом лучше заменить на фасоны со стоячим воротом, а
вместо яркого принта выбрать более лаконичный дизайн.

Какой материал лучший
для свитера?

Чистая
шерсть отлично согревает, но может колоться. Мохер теплый и мягкий, но
оставляет ворсинки на другой одежде. Хлопок и синтетика не согреют в сильные
морозы, зато отлично подойдут для офиса. Свитеры из кашемира мягкие и теплые,
приятны к телу, так что станут идеальным вариантом, если вы готовы тщательно
ухаживать за ними. Еще один вариант — изделие из шерсти с примесью
синтетических материалов, которых должно быть не больше 30%.

Что лучше греет —
шерсть или акрил?

Акрил — синтетическое волокно, которое практически не греет. Его
лучше носить только в помещениях и в теплую погоду. Для холодов стоит выбрать
изделия из натуральных материалов, то есть шерсти или кашемира. Если доля
искусственных волокон не превышает 30%, то свитер согреет вас даже в морозы.

Какой состав должен
быть у свитера, чтобы не было катышков?

Катышки
появляются из-за постоянного трения материалов, неправильного ухода и большого
количества разных тканей в составе.

На дешевых и рыхлых тканях катышки образуются
быстрее. Стоит остановиться на свитерах из мериносовой шерсти или смеси шерсти
с синтетикой. Изделия из ангоры и кашемира особенно подвержены скатыванию,
поэтому, если вам нравятся эти материалы, выбирайте модели плотной вязки и
следуйте рекомендациям по уходу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08.22 / Мнение: “Ментальные войны 2022”

27.08.21 / Скандалы: Четыре президента и золотые рудники

31.01.22 / Светлана Крючкова рассказала об отказе Виктору Мережко

23.12.21 / Им за семьдесят: изысканный и волшебный стиль Софи Лорен, Дайаны Росс и других звезд Голливуда

15.08.20 / В Минске вандалы осквернили за ночь свыше 30 памятников Лукашенко

01.05.22 / Бесконечный карантин — в китайских городах у запертых по домам жителей сдают нервы

22.05.21 / В Швейцарии найдено золото, которое Ленин получил от немцев на революцию в России

28.04.21 / Кто возраст пенсии понизит и чуточку ее приблизит?

10.01.23 / Рынок новостроек замер

19.11.22 / “Сидеть на таблетках”: Раскрыта правда о зависимости двуполой дочери Глюкозы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика