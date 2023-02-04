Выбираем модный трикотаж
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Редкий
образ обходится без трикотажа, особенно если учесть, что его очень легко
комбинировать. На прогулку, в театр или на торжество– как правильно выбрать
трикотаж рассказал главный стилист и креативный директор интернет-магазина Shopping Live Александр Кузиков.
Как выбрать женский свитер
При
выборе свитера важно учитывать состав, фасон и цвет. От материала зависит,
насколько комфортно носить изделие: шерсть больше подходит для долгих зимних
прогулок, мягкий трикотаж — идеальный вариант для помещений. Фасон должен
подходить вашему типу фигуры: скрыть широкие бедра можно удлиненной моделью
прямого кроя или укороченным оверсайз-свитером, а широкие плечи уравновесит
V-образный вырез. Чтобы легко вписать свитер в базовый гардероб, отдавайте
предпочтение однотонным моделям нейтральных цветов — черного, белого,
коричневого, бежевого. Модный джемпер впишется и в повседневный образ с джинсами,
и в комплект для торжественного выхода. Просто надеваем крупные украшения и
лодочки со стразами — и вау-эффект гарантирован! В гардеробе каждой модницы
должен быть свитер в стиле хендмейд и, конечно, пуловер с ярким принтом. Ведь
броня не синоним скуки, в ней можно и нужно блистать.
Как правильно стирать свитер в
стиральной машине?
Обращайте
внимание на ярлык изделия: производитель всегда дает рекомендации, как лучше
стирать данную вещь. Перед стиркой обязательно вывернуть свитер наизнанку и положить
в специальный сетчатый мешочек. Температура должна быть не больше 30°, режим — “деликатные
ткани” или “бережная стирка”, для шерстяных вещей допускается режим “шерсть”.
Используйте жидкие средства и отключите отжим — так больше шанс, что изделие не
потеряет свою форму.
Как стильно носить
свитер?
Оверсайз-свитер отлично сочетается с джинсами, брюками и юбками
на высокой посадке. В удлиненных моделях можно заправить передний край в юбку
или брюки, подчеркнув талию. Объемные укороченные свитеры стильно смотрятся
поверх платья длины миди, а водолазки можно надеть даже под платье на бретелях.
Другой вариант — носить свитер с округлым воротом поверх рубашки.
Какие свитера вышли из
моды?
Неактуальными
стали свитера ажурной вязки, обтягивающие модели и изделия из тонкого
трикотажа. Вышел из моды и декор в виде помпонов, вышивки, кружева. Устаревшие
свитеры с воротником-хомутом лучше заменить на фасоны со стоячим воротом, а
вместо яркого принта выбрать более лаконичный дизайн.
Какой материал лучший
для свитера?
Чистая
шерсть отлично согревает, но может колоться. Мохер теплый и мягкий, но
оставляет ворсинки на другой одежде. Хлопок и синтетика не согреют в сильные
морозы, зато отлично подойдут для офиса. Свитеры из кашемира мягкие и теплые,
приятны к телу, так что станут идеальным вариантом, если вы готовы тщательно
ухаживать за ними. Еще один вариант — изделие из шерсти с примесью
синтетических материалов, которых должно быть не больше 30%.
Что лучше греет —
шерсть или акрил?
Акрил — синтетическое волокно, которое практически не греет. Его
лучше носить только в помещениях и в теплую погоду. Для холодов стоит выбрать
изделия из натуральных материалов, то есть шерсти или кашемира. Если доля
искусственных волокон не превышает 30%, то свитер согреет вас даже в морозы.
Какой состав должен
быть у свитера, чтобы не было катышков?
Катышки
появляются из-за постоянного трения материалов, неправильного ухода и большого
количества разных тканей в составе.
На дешевых и рыхлых тканях катышки образуются
быстрее. Стоит остановиться на свитерах из мериносовой шерсти или смеси шерсти
с синтетикой. Изделия из ангоры и кашемира особенно подвержены скатыванию,
поэтому, если вам нравятся эти материалы, выбирайте модели плотной вязки и
следуйте рекомендациям по уходу.
Смотреть комментарии → Комментариев нет