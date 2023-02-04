Выбираем модный трикотаж

Редкий

образ обходится без трикотажа, особенно если учесть, что его очень легко

комбинировать. На прогулку, в театр или на торжество– как правильно выбрать

трикотаж рассказал главный стилист и креативный директор интернет-магазина Shopping Live Александр Кузиков.

Как выбрать женский свитер

При

выборе свитера важно учитывать состав, фасон и цвет. От материала зависит,

насколько комфортно носить изделие: шерсть больше подходит для долгих зимних

прогулок, мягкий трикотаж — идеальный вариант для помещений. Фасон должен

подходить вашему типу фигуры: скрыть широкие бедра можно удлиненной моделью

прямого кроя или укороченным оверсайз-свитером, а широкие плечи уравновесит

V-образный вырез. Чтобы легко вписать свитер в базовый гардероб, отдавайте

предпочтение однотонным моделям нейтральных цветов — черного, белого,

коричневого, бежевого. Модный джемпер впишется и в повседневный образ с джинсами,

и в комплект для торжественного выхода. Просто надеваем крупные украшения и

лодочки со стразами — и вау-эффект гарантирован! В гардеробе каждой модницы

должен быть свитер в стиле хендмейд и, конечно, пуловер с ярким принтом. Ведь

броня не синоним скуки, в ней можно и нужно блистать.

Как правильно стирать свитер в

стиральной машине?

Обращайте

внимание на ярлык изделия: производитель всегда дает рекомендации, как лучше

стирать данную вещь. Перед стиркой обязательно вывернуть свитер наизнанку и положить

в специальный сетчатый мешочек. Температура должна быть не больше 30°, режим — “деликатные

ткани” или “бережная стирка”, для шерстяных вещей допускается режим “шерсть”.

Используйте жидкие средства и отключите отжим — так больше шанс, что изделие не

потеряет свою форму.

Как стильно носить

свитер?

Оверсайз-свитер отлично сочетается с джинсами, брюками и юбками

на высокой посадке. В удлиненных моделях можно заправить передний край в юбку

или брюки, подчеркнув талию. Объемные укороченные свитеры стильно смотрятся

поверх платья длины миди, а водолазки можно надеть даже под платье на бретелях.

Другой вариант — носить свитер с округлым воротом поверх рубашки.

Какие свитера вышли из

моды?

Неактуальными

стали свитера ажурной вязки, обтягивающие модели и изделия из тонкого

трикотажа. Вышел из моды и декор в виде помпонов, вышивки, кружева. Устаревшие

свитеры с воротником-хомутом лучше заменить на фасоны со стоячим воротом, а

вместо яркого принта выбрать более лаконичный дизайн.

Какой материал лучший

для свитера?

Чистая

шерсть отлично согревает, но может колоться. Мохер теплый и мягкий, но

оставляет ворсинки на другой одежде. Хлопок и синтетика не согреют в сильные

морозы, зато отлично подойдут для офиса. Свитеры из кашемира мягкие и теплые,

приятны к телу, так что станут идеальным вариантом, если вы готовы тщательно

ухаживать за ними. Еще один вариант — изделие из шерсти с примесью

синтетических материалов, которых должно быть не больше 30%.

Что лучше греет —

шерсть или акрил?

Акрил — синтетическое волокно, которое практически не греет. Его

лучше носить только в помещениях и в теплую погоду. Для холодов стоит выбрать

изделия из натуральных материалов, то есть шерсти или кашемира. Если доля

искусственных волокон не превышает 30%, то свитер согреет вас даже в морозы.

Какой состав должен

быть у свитера, чтобы не было катышков?

Катышки

появляются из-за постоянного трения материалов, неправильного ухода и большого

количества разных тканей в составе.

На дешевых и рыхлых тканях катышки образуются

быстрее. Стоит остановиться на свитерах из мериносовой шерсти или смеси шерсти

с синтетикой. Изделия из ангоры и кашемира особенно подвержены скатыванию,

поэтому, если вам нравятся эти материалы, выбирайте модели плотной вязки и

следуйте рекомендациям по уходу.