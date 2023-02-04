 

Das Erste – ЕС и страны G7 согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

04.02.2023, 18:50, Разное
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Страны ЕС установили потолок цен на нефтепродукты из России, пишет Das Erste: $100 за баррель на высококачественные и $45 на низкокачественные. Сообщается, что потолок должен вступить в силу с воскресенья: его также поддержат страны G7 и Австралия.


AP

Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты, пишет Das Erste. С его помощью Брюссель рассчитывает ограничить российские источники средств проведения спецоперации на Украине.

Сообщается, что предел цены на высококачественные нефтепродукты, такие как дизтопливо, составит $100 за баррель, а на низкокачественные, такие как мазут, — $45 за баррель. Потолок должен вступить в силу с этого воскресенья. По данным ряда европейских дипломатов, Польша и страны Прибалтики выступали за более низкий уровень цен, из-за чего окончательное решение было отложено на несколько дней. Между тем, страны G7 и Австралия заявили, что также согласовали потолок цен, идентичный европейскому.

Издание напоминает, что в начале декабря 2022 года страны ЕС, G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель. Таким образом, западные страховые и транспортные компании могут закупать российскую нефть, лишь соблюдая это правило.

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала о появлении первых признаков того, что ограничение цен на нефть приводит к сокращению доходов России. Согласно оценке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, потолок цен на нефть приводит к тому, что РФ ежедневно недосчитывается около €160 миллионов в день. 


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