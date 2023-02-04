 

Раскрыта новая функция WhatsApp для групповых и личных чатов

04.02.2023, 18:40, Разное
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Теперь в WhatsApp Messenger появится возможность безопасной отправки сообщений через групповые или личные чаты. Об этом пишет WABetaInfo.Данная функция доступна в бета-версии 2.23.3.17 приложения для Android.

Теперь в WhatsApp Messenger появится возможность безопасной отправки сообщений через групповые или личные чаты. Об этом пишет WABetaInfo.Данная функция доступна в бета-версии 2.23.3.17 приложения для Android.

Эта функция, по мнению редакторов портала, позволит пользователям быстро находить наиболее важные сообщения, не прокручивая весь чат. Она также поможет пользователям упорядочить групповые чаты, фокусируясь на наиболее значимых событиях. Возможность закреплять сообщения остается в разработке. Она будет доступна в одном из обновлений мессенджера. Точная дата, когда эта функция станет доступна, на данный момент неизвестна.

Также известно, что разработчики WhatsApp в настоящее время тестируют опцию, позволяющую размещать в группах реакции и включать в них рекламу.


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