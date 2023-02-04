Мнение: Россия держится на капиталистах, Артемий Лебедев про эмигрантов и как правильно разбогатеть

1. Многие наши блогеры, подводя итоги прошлого года в своих новогодних постах, справедливо отметили, что главный сюрприз 2022 – это не начало СВО (обострение украинского конфликта предсказывали многие), а поразительная устойчивость экономики России под напором десятков тысяч западных санкций, в условиях блокировки экспорта нефти и газа на Запад, а также остановки импорта западных товаров. Пораженцы и пессимисты ожидали немедленного разорения и позорной капитуляции России. Оптимисты – существенной просадки экономики (как в 2014-2015 годах или хуже) и последующего длительного восстановления. В реальности оказалось, что «грозный» Запад со всеми его «адскими» санкциями «съел чижика»: спад ВВП России оказался чуть более 2% (вдвое меньше, чем в 2015-м), и уже в этом году мы должны выйти в положительный рост. Уровень жизни большинства россиян не упал (за исключением испугавшихся эмигрантов). Российская экономика работает исправно, как часы.



Курс рубля на пару месяцев просел, но затем восстановился и даже стал крепче, чем до СВО. Зависимость России от «нефтяной иглы» Запада оказалась мифом: мы перенаправили значительную часть нашего экспорта на Восток. Российские предприниматели обеспечили быстрое импортозамещение и нарастили закупки всего необходимого в азиатских странах. К концу года во всю мощь заработал параллельный импорт. Урожай-2022 вопреки надеждам наших доброжелателей оказался рекордным, зерно становится для России «второй нефтью».

За всё это нужно сказать спасибо прежде всего экономическому блоку правительства, Центральному банку и, разумеется российскому бизнесу. То есть всем тем, кого много лет ругали российские левые и караул-патриоты, кого они обзывали «либералами» и «капиталистами» (как будто это что-то плохое). И вот теперь со всей очевидностью выяснилось, что Россия прекрасно себя чувствует именно благодаря грамотным капиталистам у власти, именно благодаря национально-ориентированному, патриотическому бизнесу.

Кстати, выявленные проблемы со снабжением российских военных – бронежилетами и прочей экипировкой, дронами и автомобилями – были решены в том числе и частными усилиями – либо пожертвованиями бизнеса, либо методом краудфандинга – то есть также вполне по-капиталистически.

2. Дискуссионное мнение блогера Артемия Лебедева касательно эмигрантов, недавно уехавших из России (ссылка):



Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о жизни россиян, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. В ролике, опубликованном в пятницу, 3 февраля, на YouTube, он заявил, что уехавшие за границу граждане совсем не хотят поддерживать друг друга.

«Вот они (россияне — прим. «Ленты.ру») покинули страну, а оказалось, что это полная глупость, что делать за границей [нечего], что там их никто не ждет, что там им никто не дает работу, что там нет привычного круга общения», — высказался Лебедев.

По словам блогера, россияне за рубежом не хотят дружить и оказывать друг другу поддержку. Он описал отношения граждан, проживающих за границей, фразой «человек человеку — волк».

Также Лебедев выступил за то, чтобы к тем, кто вернулся в Россию после отъезда, было дружелюбное отношение. «Я испытываю максимальную симпатию к тем людям, которые возвращаются, и никаких не предъявляю претензий им. (…) Человек мог уехать по миллиону самых разных любых причин и по тем же самым причинам или по любым другим он может вернуться», — добавил дизайнер.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про набор правил, который позволяет капиталистам постепенно богатеть. Цитирую из начала статьи (ссылка):

В Китае для самых страшных преступников в прошлые века практиковали изощрённую казнь линчи́, в ходе которой приговорённого накачивали обезболивающим, а потом подвергали весьма неприятной процедуре. Позже эта традиция породила поговорку «смерть от тысячи порезов». К примеру, применительно к политике, именно такую стратегию применили против России в феврале 2022 — предполагая, что бесчисленные санкции измотают и обескровят нас.

Как ни странно, но по такой же схеме, при помощи «тысячи порезов», работает и накопление капитала. Обыватели часто полагают, будто путь к богатству похож на проникновение британского мародёра в заминированную гробницу: «скарабей вверх, плита на 45 градусов по часовой, сюда вставляем штырь…». Дескать, есть секретная комбинация, которую знают все богатые люди, поэтому надо купить билет на шоу инфоцыгана, который всё доходчиво объяснит — куда двигать скарабея, и как поворачивать плиту. Другие думают, что никаких особых хитростей нет, а надо «просто больше вкалывать», «просто больше рисковать» или даже «просто идти по головам».

Ошибаются и те, и те…