Мнение: Вести из Бостона

Наш любимец Вадим Ольшевский сообщает из Бостона:

“ЗАВТРА В БОСТОНЕ МИНУС 30 ПО ЦЕЛЬСИЮ. Отопление в доме не справляется. Уже на 4 градуса меньше термостата. Сейчас дополнительно включу электрические обогреватели”.

Это определенно что-то новенькое – минус 30 в Бостоне, штат Массачусетс! Положительно, с погодой происходит в мире что-то странное. Вообще Бостон на нашем шарике находится южнее ЛЮБОГО из городов России; он примерно на широте Рима. И при этом он ведь еще и на берегу океана! Откуда там такие температуры?! Удивительные вещи творятся.