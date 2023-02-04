 

Мнение: Вести из Бостона

04.02.2023, 18:05, Разное
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Наш любимец Вадим Ольшевский сообщает из Бостона:

“ЗАВТРА В БОСТОНЕ МИНУС 30 ПО ЦЕЛЬСИЮ. Отопление в доме не справляется. Уже на 4 градуса меньше термостата. Сейчас дополнительно включу электрические обогреватели”.

Это определенно что-то новенькое – минус 30 в Бостоне, штат Массачусетс! Положительно, с погодой происходит в мире что-то странное. Вообще Бостон на нашем шарике находится южнее ЛЮБОГО из городов России; он примерно на широте Рима. И при этом он ведь еще и на берегу океана! Откуда там такие температуры?! Удивительные вещи творятся.

Источник: Размышления вольного социолога


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