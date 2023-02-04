 

Мнение: Турбопатриоты

04.02.2023, 17:35, Разное
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Кто о чем, а вшивый – о бане. Депутат Матвейчев начал стращать «турбопатриотическим майданом»: «…Сейчас единственная опасность для нашего государства – турбопатриотический майдан с лёгкой левизной и разговорами заодно и про коррупцию. Это как раз и есть способ вывести людей…»

Нюанс в том, что в фашистском государстве никаких «майданов» не может быть по определению. Фашизм – это террористическая диктатура обанкротившегося крупного капитала, утратившего проект развития. Террор становится единственным инструментом сохранения власти, а потому любое неорганизованное недовольство (а организованных в условиях, когда все службы ориентированы на поиск и ликвидацию именно организованного сопротивления, просто быть не может) не представляет для фашистской диктатуры ни малейшей угрозы.

Такая диктатура сносится либо извне в результате поражения, либо изнутри в ходе верхушечного переворота.

Пока Россия еще сохраняла рудиментарные остатки буржуазной демократии, уличный протест был возможен. Он, кстати, был даже полезен, так как позволял режиму «стравливать» недовольство населения и слегка снижать социальную температуру общества. Но фашизм – это совершенно иная конструкция, иные механизмы удержания власти, а потому пытаться натягивать сову на глобус, как это делает Матвейчев, просто глупо.

Матвейчев, похоже, просто хочет создать условия для выделения дополнительных средств на борьбу с этим мифическим «турбопатриотическим» недовольством, ну, и припасть к ручейку. Банальный корыстный интерес, не более того.

Когда режим войдет в режим коллапса, задавленный протест, безусловно, найдет выход. Но он будет не причиной, а следствием этого коллапса, и это принципиальная разница, которую Матвейчев либо не понимает, либо сознательно лжет о ней.

Источник: Эль Мюрид


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