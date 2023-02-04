 

Блогеров, выступающих против отказа от иностранных слов, обвинили в «лингвистической стигматизации»

04.02.2023, 17:33, Разное
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Блогеры, выступающие против очищения русского языка от иностранных слов, стигматизируют его, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о великих русских писателях, которые обогащали нашу речь: Льве Толстом, Владимире Набокове, Алисе Розенбаум и других.

«Критики всё чаще постулируют, будто иностранные паттерны настолько глубоко интегрированы в нашу lingua franca, что чуть ли не каждая вторая лексема – результат лингвистической рецепции. Из-за этого мы якобы не можем вернуться к нашей исконной, чистой речи. На мой взгляд, это чистой воды лингвистическая стигматизация»

«Как бы мы смотрели им в глаза, если бы они узнали, во что потомки превратили родную речь? Увы, большинство граждан не ориентируются на традиционные авторитеты, а выбирают всяких интернет-блогеров. Приходится констатировать, что это не самые респектабельные имидж-мейкеры для русского языка», – заключил спикер.

В начале декабря в Госдуму был внесён законопроект, которым предлагается ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве для сохранения чистоты речи. Отдельные блогеры и общественники раскритиковали инициативу, заявив, что в русском языке слишком много иностранных заимствований, и принятие такого закона может негативно отразиться на журналистике и литературе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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