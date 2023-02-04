 

BMW инвестирует 800 млн евро в производство автомобилей в Мексике

04.02.2023, 17:20, Разное
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По данным агентства Reuters, немецкий концерн BMW планирует потратить около 800 миллионов евро на развитие автомобильного производства в Мексике. Эти средства будут направлены на создание батарей для электромобилей на существующих заводах BMW.

В настоящее время инвестируется основная часть денег, примерно 500 млн евро. Планируется организовать сборку батарей для будущих моделей электромобилей BMW Neue Klasse, а также нанять дополнительно 500 сотрудников. Харальд Готтше, глава мексиканского завода BMW, заявил, что еще 300 млн евро будут направлены на адаптацию и расширение производства кузовов, а также на строительство новой сборочной линии для установки тяговых батарей в автомобили.


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