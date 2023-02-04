Рыбы смогут избежать разрушительных событий: женский гороскоп на первую неделю февраля

В период с 6 по 12 февраля представительниц прекрасного пола ожидает продуктивное времяпрепровождение. Новая неделя обещает принести удачу и процветание для тех женщин, кто не привык сидеть сложа руки. Наибольшего успеха удастся добиться личностям, работающим в сфере финансов или занимающимися бизнесом. О том, что сулит женский гороскоп именно вашему знаку зодиака, читайте в нашей статье.

Овен

Если женщина-Овен будет внимательно относиться ко всему происходящему на этой неделе, то это поможет ей избежать досадных ошибок. Вселенная будет подсказывать вам, как лучше всего поступить в трудных ситуациях – просто научитесь видеть эти знаки и прислушиваться к интуиции.

Тем, кто страдает от внутренних противоречий, следует как можно скорее обрести гармонию с внутренним миром. В этом деле вам помогут различных духовные практики, например, дыхательная гимнастика или медитация.

Телец

Грядущая неделя окажется крайне удачной для тех девушек-Тельцов, кто давно стремится найти работу своей мечты. Также с 11 по 12 февраля вас ожидает знакомство с представителем противоположного пола, который с первых дней общения даст ясно понять, что он видит в вас не только друга, но и будущую партнершу. Соглашаться на отношения или нет – выбор за вами, однако важно отметить, что данная личность окажется действительно искренней в своих намерениях.

Чтобы избавиться от стресса, в субботу и воскресенье представительницам знака рекомендуется отправиться в магазин за покупками.

Близнецы

Красавицам-Близнецам не стоит бояться посветить всю следующую неделю себе-любимой. Запишитесь в салон красоты или тренажерный зал, пройдите обследование в поликлинике, посетите спа-салон – это положительно отразится не только на вашем здоровье, но и на духовном состоянии.

Также огромную пользу представительницам знака принесут эксперименты с внешностью – сделайте новую прическу или подберите модный наряд, не боясь вызвать откровенную зависть со стороны окружающих людей.

Рак

Тем женщинам-Ракам, которые давно мечтали изменить свою жизнь к лучшему, следует приступить к реализации смелых идей уже на следующей неделе – время для этого окажется весьма благоприятным. Главное – тщательно распланируйте распорядок дня, заранее расставив приоритеты.

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При этом не стоит торопить события, иначе вы рискуете совершить досадную оплошность, о которой потом будете сожалеть. Поддержка со стороны представителя старшего поколения поможет вам обрести уверенность в собственных силах и определить направление, которым следует двигаться дальше.

Лев

Львицам на этой неделе следует в первую очередь следить за своими словами – высока вероятность, что вы рискуете в порыве эмоций сказать то, о чем потом сильно пожалеете. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций – например, не идите на контакт с человеком, который вызывает у вас чувство раздражения.

Чтобы сохранить отношения со второй половинкой, придется научиться идти на уступки. Не бойтесь пожертвовать чем-то незначительным ради того, чтобы обрести стабильность и процветание с любимым человеком в будущем. Одиноким представительницам знака следует отложить поиск второй половинки до выходных.

Дева

Для Дев самыми важными днями на этой неделе окажутся 10 и 11 февраля – это время перемен, когда не стоит бояться взять судьбу в свои руки и совершить нечто грандиозное. Любые новые проекты могут принести большую прибыль в долгосрочной перспективе, главное – не позволяйте завистникам повлиять на ваше настроение.

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В конце недели есть вероятность увеличения материального дохода за счет дополнительного источника денежных средств. Скорее всего, это будет та сфера деятельности, которая тесно связана с творчеством.

Весы

Во избежание нежелательных проблем с финансами девушкам-Весам рекомендуется воздержаться от непредвиденных трат в период с 6 по 10 февраля. Покупайте только те вещи и продукты, которые являются действительно необходимыми, иначе вы рискуете столкнуться с нехваткой денежных средств уже на выходных, что в свою очередь приведет вас к бедности.

Также избежать трудностей поможет ваш покровитель, однако вы должны избавиться от гордости и обратиться к нему за помощью. Одиноким представительницам знака в пятницу посчастливится посетить вечеринку или встречу друзей, на которой произойдут интересные знакомства.

Скорпион

А вот для красавиц-Скорпионов новая неделя окажется весьма удачной. Отныне представительница знака может не бояться начинать реализовывать любые проекты, даже если они сулят прибыль лишь через несколько месяцев – в конечном итоге вы поймете, что поступили правильно. Главное – не бойтесь сделать шаг навстречу неизвестности, а также откажитесь от прошлого, которое давно себя изжило.

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В выходные Скорпионов ждет приятный сюрприз, инициатором которого станет близкий мужчина. Принимайте любые подарки и приглашения, поскольку они окажутся для вас крайне ценными.

Стрелец

Женщины-Стрельцы рискуют столкнуться с внутренними противоречиями на этой неделе. Чтобы ваше психологическое состояние не пошатнулось, рекомендуется не поддаваться страху. Помните, что нет смысла переживать по поводу того, что еще не произошло или на что вы можете повлиять. Старайтесь сосредоточить свое внимание на одном проекте, а уже после его выполнения приступайте к следующей задаче.

Также астрологи рекомендуют представительницам знака следить за своим рационом питания – включите в него побольше фруктов и овощей, а также воздержитесь от чрезмерного употребления сладкого.

Козерог

Девушкам-Козерогам на этой неделе следует отпустить прошлое и начать жить настоящим. Отныне судьба открывает перед вами двери в светлое будущее, поэтому настала пора отбросить все страхи и сомнения и совершить шаг навстречу своей судьбе. Если вы запаникуете, то рискуете еще долгое время оставаться на том же месте, что и сейчас.

Обрести уверенность в собственных силах поможет любимый человек или молитва к Всевышнему. Не забывайте почаще прислушиваться к интуиции, ведь именно шестое чувство окажется тем надежным советчиком, который поможет избежать трудностей и добиться успеха.

Водолей

Водолеи уже давно ощущают, что они находятся в тупике, однако на этой неделе представительниц знака посетит озарение, благодаря чему можно будет разработать план по улучшению своей жизни в лучшую сторону. Старайтесь обратить внимание на свои слабые места, чтобы принять важные решения, касающиеся профессиональной сферы деятельности или личной жизни.

Вполне возможно, что те или иные черты характера мешают вам добиться успеха и даже могут приводить к серьезным неприятностям. Как только вы поймете, в чем именно заключается источник всех проблем, избавиться от него не составит большого труда.

Рыбы

На этой неделе женщинам-Рыбам посчастливится избежать разрушительных событий за счет подсказок интуиции. Ни в коем случае не назначайте важные проекты на ближайшие дни, поскольку они будут лишь отвлекать вас от выполнения главной цели. Если станет тяжело, то обязательно обратитесь за помощью к родным или друзьям – они окажутся вашей надежной опорой в трудный час.

Также представительницам знака не следует давать невыполнимых обещаний, особенно в ближайшее время. В противном случае двуличные люди обязательно воспользуются этой ситуацией, чтобы опорочить ваше честное и доброе имя.