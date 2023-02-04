 

Премьер Саксонии назвал ошибкой отмену упрощенного визового режима с Россией

04.02.2023, 16:51, Новости дня
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Премьер-министра германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что было большой ошибкой отменять россиянам въезд в Европу по упрощенному визовому режиму.

По его словам, таким образом ЕС отрезал путь в Европу россиянам, которые не хотят идти на военную службу. Также он указал на желающих из РФ освоить новую профессию или пройти обучение в Германии, передает ТАСС.

Усложнение процедуры попадания в Европу политик назвал ошибкой.

Ранее сообщалось, что россиянам стали часто отказывать в выдаче шенгенских виз сроком более года. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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