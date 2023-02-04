Премьер Саксонии назвал ошибкой отмену упрощенного визового режима с Россией
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Премьер-министра германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что было большой ошибкой отменять россиянам въезд в Европу по упрощенному визовому режиму.
По его словам, таким образом ЕС отрезал путь в Европу россиянам, которые не хотят идти на военную службу. Также он указал на желающих из РФ освоить новую профессию или пройти обучение в Германии, передает ТАСС.
Усложнение процедуры попадания в Европу политик назвал ошибкой.
Ранее сообщалось, что россиянам стали часто отказывать в выдаче шенгенских виз сроком более года.
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