Джонсон и Трасс решили вернуться в политику

Бывшие главы правительства Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс планируют вернуться в большую политику, пишет The Times.

Об этом информирует «RT на русском» со ссылкой на The Times. Из публикации следует, что политики не собираются уходить тихо или облегчать жизнь своему преемнику.

Так, Трасс планирует выступить со статьей, в которой призовет к снижению налогов. Ее союзник сообщил СМИ, что Трасс не считает себя проигравшей, называя уход «долгой игрой».

Напомним, в прошлом году в Британии после череды скандалов сменились два премьер-министра. Сначала в отставку ушел Борис Джонсон, а позже его преемница Лиз Трасс, которая продержалась на должности всего 44 дня, также уволилась.

—