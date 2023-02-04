 

В Сети появились фото китайского аэростата над США крупным планом

04.02.2023, 16:51, Новости дня
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В интернете начали публиковать фотографии воздушного шара, пролетевшего над территорией Соединенных Штатов, сделанные крупным планом.

Фотографию опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Он указал, что этот снимок был сделан над американской столицей – Вашингтоном.

Напомним, США заметили над своей территорией воздушный шар, и заявили о его принадлежности к Китаю. Пекин подтвердил, что зонд действительно принадлежит КНР, это метеорологический аэростат, его сбило с курса ветром.

Через некоторое время его зафиксировали в небе над Венесуэлой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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