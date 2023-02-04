 

Мнение: Конец Диссернета?

04.02.2023, 16:45, Разное
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Я вот к этому нашумевшему на днях случаю:

“Нейросеть за один вечер написала диплом за российского студента. Преподаватели в шоке – как теперь проверять знания?”

Бог бы с ними, с преподавателями – студенты всегда списывали так или иначе, но в ВУЗе пока еще все-таки их можно устно допросить и все ж увидеть, понимают они что-то в материале или ни бум-бум. Однако в России почему-то совсем не упоминают другую проблему, которую появление нового инструмента – нейросети ChatGPT – из крайне тяжелой сделает вообще вопиющей.

Я имею в виду как раз диссертации на звание кандидата или доктора любых наук. Давно ни для кого не секрет, что диссертации бесчисленные “соискатели” без всякого стыда переписывают друг у друга страницами, главами и чуть ли не целиком. Как-то бороться с этим пытались лишь общественники из движения “Диссернет”, придумавшие способ проверки: имея текстовую базу в десятки тысяч оцифрованных диссертаций прежних лет, они прогоняли тексты “соискателей” на поиск совпадений – и так поймали за руку сотни “учоных”… Толку от этих поимок, понятно, было мало – но хоть моральное удовлетворение люди получали.

А теперь?! Напрашивается новый высокотехнологичный способ конвейерного производства диссертаций: сначала всё делаешь как раньше (надергав страниц из пары-тройки старых диссеров, более-менее подходящих по тематике), а получившегося франкенштейна скармливаешь нейросети, которая его переписывает заново – заменяя слова синонимами, переставляя предложения местами, используя креативные добавления “по смыслу” и т.д. В итоге исходники не то что Диссернет – мама родная не узнает!

Словом, грядет крах всего диссертационного клондайка. Если уже сейчас говорят, что нейрочат-боты заменят преподавателей и вообще вузы как таковые, поскольку они могут преподавать и проверять работы не хуже, а то и лучше – то в будущем придется отменять и диссертации, поскольку невозможно будет отгадать: написал ее человек сам – или за него это сделала нейросеть.

В общем, давно пора. Прощайте, кандидаты и доктора наук.

Источник: Размышления вольного социолога


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