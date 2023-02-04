Почему волнуется Решетова? – Личное мнение

Кто бы что тут сейчас ни думал, но я искренне переживаю за всех без исключения Тиматевых. В том числе, и за Решетову.

Настя озаботилась тем, что ребёнок, когда провидит время на отдыхе с папой, может её забыть.



Переживает. Фото: Соцсети

Что делать тревожной Решетовой, я думала всё утро. Ну говорю же — за всех переживаю.

С папой, который Тимати, детям хорошо. Он весёлый, компактный, активный, сам, по большому счёту, ещё ребёнок — спасибо, Симона Яковлевна, за воспитание!

И конечно, Тимурка не просто любит своих детей, а ему нравится проводить с ними время. И детям безусловно хорошо с таким папой.

Вот тебе доска для сёрфинга! Вот тебе море! Вот тебе любая другая веселуха.

А мама? А мама Решетова переживает. Её понять можно.

В общем, я думаю, что Решетовой нужно возвращаться в семью Симоны. Как Шишкова живёт — всё время где-то рядом. И Тимурка тут, и дочка, и бабушка. Все вместе, всем хорошо.

Вот и Решетовой хватит уже искать личную жизнь. Пора признать, что не получилось, а прелести с каждым годом не молодеют. Пусть приезжает к несостоявшейся свекрови — та её точно хорошо встретит. Симона Яковлевна любит бывших сына, когда они больше не претендуют на её родненького. Правда ведь, Яковлевна — встретишь Настёну?

Спроси сейчас Шишкову — я уверена, что она искренне скажет, что просто обожает бабушку.

Тут нужно отдать должное и Тимати. Он возьмёт и Решетову, как брал Шишкову, на отдых. Мамки — с детьми. Папка с Валей. Все счастливы, каждый занят своим делом.

По-моему, это хороший вариант для Насти.

Что думаете?

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