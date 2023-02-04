Мнение: Зонд

В США свой собственный Матиас Руст – китайский зонд, который до сих пор величаво плывет над американской территорией. Фактически Штаты проспали его, и теперь пытаются сохранить лицо, рассказывая байки про то, что сбивать его – это подвергнуть опасности гражданское население. Когда 11 сентября истребители летали и принудительно сажали гражданские самолеты с сотнями пассажиров – как-то проблем с гуманностью не возникало.

В чем тут прикол? Аэростат может нести небольшой термоядерный заряд, который, будучи подорванным на высоте, станет источником мощного электромагнитного импульса, способного на время, но вырубить энергосистему на значительной территории. Одно дело – взорвать ЭМИ-бомбу в пару сотнях километров от побережья, другое – в самом центре страны. Последствия сильно разные.

Смысл такого подрыва в том, что после «ослепления» противника его гораздо проще атаковать уже по полной программе. Сбои в системе обнаружения, связи и прочие неприятные последствия неизбежно пропустят вражеские ракеты, если они будут пущены по целям на территории. Не все, конечно, но больше, чем могло бы быть.

То есть – китайцы недвусмысленно продемонстрировали американцам, что у них есть возможность слегка остудить пыл и градус накала. Будут ли в Штатах делать выводы чисто административного свойства (уж ПВО-шное начальство, конечно, нужно отправить в подвал), но политическую риторику американским ястребам придется слегка урезать. Чего уж там – обоср..лись, значит, идите мыцца.

Еще один китайский зонд, кстати, плывет возле Венесуэлы. Возможно, что тем самым китайцы намекают партнерам – это наша корова… А может, и правда, просто заблудился. Но думать теперь американцам придется крепко.

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