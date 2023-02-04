 

TSMC стал производителем специальных чипов для Galaxy S23

04.02.2023, 16:00, Разное
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Специальные чипы Snapdragon 8 Gen2 для смартфонов Samsung Galaxy S23 Series будет производить TSMC на своих заводах на Тайване. Об этом пишет 9to5Google.

Эта компания также отвечала за производство предыдущих поколений чипов Snapdragon. Ранее специалисты Samsung самостоятельно работали над доработкой чипа Snapdragon 8 Gen 1, который использовался в Galaxy S22. Некоторые пользователи жаловались, что смартфоны работают хуже, чем гаджеты с оригинальным 8 Gen 1. Также ходили слухи, что TSMC не будет производить Snapdragon 8 Gen 2 для смартфонов Galaxy.

9to5Google сообщает, что Qualcomm и Samsung совместно работали над обновленным чипом, производство которого решили доверить TSMC, чтобы предотвратить проблемы 2022 года.


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