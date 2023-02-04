Мнение: Кто такие лица «чувствительной категории»?

Пишут, что благодаря посредничеству ОАЭ, из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих.

По информации Минобороны, распространенной через РИА «Новости», среди освобожденных и «лица «чувствительной категории».

Что это за «лица «чувствительной категории»?

Невольно напрашивается вопрос: если есть лица «чувствительной категории», по классификации Минобороны, видимо, есть и категория «бесчувственных лиц». Мне интересно, как военное ведомство делит военнослужащих по степени чувствительности?

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