 

Мнение: Кто такие лица «чувствительной категории»?

04.02.2023, 15:55, Разное
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Пишут, что благодаря посредничеству ОАЭ, из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих.

По информации Минобороны, распространенной через РИА «Новости», среди освобожденных и  «лица «чувствительной категории».

Что это за «лица «чувствительной категории»?

Невольно напрашивается вопрос: если есть лица «чувствительной категории», по классификации Минобороны, видимо, есть и категория «бесчувственных лиц». Мне интересно, как военное ведомство делит военнослужащих по степени чувствительности?

Источник: Ирек Муртазин


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