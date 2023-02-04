Мнение: Кто такие лица «чувствительной категории»?
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Пишут, что благодаря посредничеству ОАЭ, из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих.
По информации Минобороны, распространенной через РИА «Новости», среди освобожденных и «лица «чувствительной категории».
Что это за «лица «чувствительной категории»?
Невольно напрашивается вопрос: если есть лица «чувствительной категории», по классификации Минобороны, видимо, есть и категория «бесчувственных лиц». Мне интересно, как военное ведомство делит военнослужащих по степени чувствительности?
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Источник: Ирек Муртазин
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