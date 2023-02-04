Нанесите ядерный удар: Трамп призвал Россию закончить конфликт на Украине

45-й президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News

предложил Москве применить против Украины стратегическое ядерное оружие для установления

прочного мира в Восточной Европе.

Как отметил политик, уничтожение всего одного крупного

украинского города позволит завершить конфликт и заставит Киев принять все

условия России.

«Я не понимаю, почему Кремль не принимает волевое решение. У

русских есть атомная бомба, положите конец боевым действиям. Пусть они выберут

какой-то город, предупредят об ударе за 24 часа и уничтожат его», – предложил

Трамп.

В качестве примера эффективности применения ядерного оружия

экс-президент США привёл опыт бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – уничтожение

этих двух город позволили за считанные дни завершить Вторую мировую войну.

«Мы сами бомбили Японию обычным вооружением без особого

толка, а как применили атомную бомбу, сразу же закончили войну. И сейчас у нас

очень хорошие отношения, многие японцы нам даже благодарны», – заявил 45-й

президент США.

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