Нанесите ядерный удар: Трамп призвал Россию закончить конфликт на Украине
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45-й президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News
предложил Москве применить против Украины стратегическое ядерное оружие для установления
прочного мира в Восточной Европе.
Как отметил политик, уничтожение всего одного крупного
украинского города позволит завершить конфликт и заставит Киев принять все
условия России.
«Я не понимаю, почему Кремль не принимает волевое решение. У
русских есть атомная бомба, положите конец боевым действиям. Пусть они выберут
какой-то город, предупредят об ударе за 24 часа и уничтожат его», – предложил
Трамп.
В качестве примера эффективности применения ядерного оружия
экс-президент США привёл опыт бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – уничтожение
этих двух город позволили за считанные дни завершить Вторую мировую войну.
«Мы сами бомбили Японию обычным вооружением без особого
толка, а как применили атомную бомбу, сразу же закончили войну. И сейчас у нас
очень хорошие отношения, многие японцы нам даже благодарны», – заявил 45-й
президент США.
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