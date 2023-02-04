Зеленскому сообщили плохие новости о западном оружии

Несмотря на согласование Запада передать Украине тяжелую военную технику, использовать ее против РФ на фронте в ближайшее время не удастся, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times.

Из публикации следует, что проблемой станут поздние поставки, а наступление РФ уже началось на востоке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

Речь идет об отправке Киеву боевых машин и зенитных ракет, которые западные лидеры пообещали Зеленскому.

Отмечается, что такое сложное оружие требует тщательной подготовки, а процесс займет несколько месяцев или даже год. Часть же оружие, попавшего в пакет военной помощи, нужно еще собрать.

Ранее Пентагон сообщил об отправке Киеву ракет большой дальности для HIMARS и снаряды GLSDB дальностью в 150 км.

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