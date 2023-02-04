 

Спикер МИД Захарова показала, как австрийцев приносят в жертву Зеленскому

04.02.2023, 15:30, Новости дня
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Несмотря на введенные Украиной санкции против Австрии, власти Вены решили перевести Киеву 5 млн евро из государственной казны, комментирует статью Рихарда Шмитта, опубликованную в австрийком издании EXXpress 2 февраля, спикер МИД Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она отметила, что не хочет ничего добавлять от себя, а только публикует статью полностью.

«Ни слова «российской пропаганды», только прямая речь самих австрийцев о том, как их приносят в жертву Зеленскому», – заверила она.

Автор статьи подчеркнул, что «зеленые» политики игнорировали тот факт, что не так давно президент Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых австрийских компаний и собирается конфисковать их активы на сумму в 363 млн евро.

Более того, Шмитт отмечает, что министр по делам защиты климата Леонора Гевесслер с улыбкой приветствовала Зеленского, «мило пожала ему руку», а позднее пообещала, что «австрийские налогоплательщики переведут Киеву еще 5 млн евро из государственной казны».

Издание заверяет, что деньги австрийцев пойдут на восстановление пострадавшей энергоинфраструктуры Украины, пока «Путин использует зиму в качестве оружия, нанося беспощадные удары по Украине».

По словам Шмитта, Гевесслер подчеркнула, что ей важно внести вклад в поддержку мирного населения Украины, однако не было сказано ни одного слова о том, что

Нет ни одного сообщения о том, что федеральный президент Александр Ван дер Беллен обсуждал в Киеве введение антиавстрийских санкций. Так, остается неизвестным, предпринимались ли властями Австрии какие-либо шаги по снятию запретов с Вены, подчеркнул автор статьи.

Шмитт добавил, что Ван дер Белен только ограничился общими высказываниями об Украине, заверив, что в ближайшие шесть лет он будет уделять особое внимание сохранению европейских ценностей, на которые в Украине «в буквальном смысле слова происходит нападение».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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