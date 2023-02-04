В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов
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Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО.
Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине.
Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами.
Ранее представитель МИД РФ назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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