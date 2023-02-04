 

Россиянам рассказали о значимых признаках, сообщающих о болезни сердца

04.02.2023, 14:36, Разное
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Тимур Халилулин, кардиолог Научно-исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Шумакова, напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания на протяжении многих лет являются основной причиной смерти. Он также перечислил симптомы, которые могут указывать на патологию сердечно-сосудистой системы.

Хотя существует множество признаков и симптомов заболеваний сердца, большинство людей, как правило, замечают снижение способности выполнять обычные физические нагрузки. Халилулин говорит, что при нагрузках появляется одышка, но она быстро проходит.

Среди других симптомов – сдавливание в груди, боль за грудиной и чувство жжения. Важно помнить, что не все симптомы можно отнести к сердечным заболеваниям, но если они появились, следует обязательно обращаться к врачу.


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