Россиянам рассказали о значимых признаках, сообщающих о болезни сердца

Тимур Халилулин, кардиолог Научно-исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Шумакова, напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания на протяжении многих лет являются основной причиной смерти. Он также перечислил симптомы, которые могут указывать на патологию сердечно-сосудистой системы.

Хотя существует множество признаков и симптомов заболеваний сердца, большинство людей, как правило, замечают снижение способности выполнять обычные физические нагрузки. Халилулин говорит, что при нагрузках появляется одышка, но она быстро проходит.

Среди других симптомов – сдавливание в груди, боль за грудиной и чувство жжения. Важно помнить, что не все симптомы можно отнести к сердечным заболеваниям, но если они появились, следует обязательно обращаться к врачу.