Прокремлевское мнение: Почему Россия ведёт себя мягко и миролюбиво

Представьте — в одной деревне живут два непримиримых врага. Никаких симпатий, никакого ложного гуманизма, искренне и за дело ненавидят друг друга, а неразрешимый конфликт интересов оставляет им мало надежды на будущее примирение.

Рассмотрим два сценария поведения для наших кабальеро.

Сценарий 1. При каждой встрече, — а улица в деревне одна, так что встречаются враги каждый день, — они мутузят друг друга на потеху публике. Подрались, встали из грязи, отряхнулись, с кряхтением поковыляли дальше. Проходит год, уже живого места на них не осталось, а они всё дерутся и дерутся.

Сценарий 2. Встретившись на улице, враги с ненавистью смотрят друг на друга, обмениваются дежурными угрозами и… спокойно идут, куда шли. Проходит год, всласть подраться так и не получилось, зато и синяков с переломами тоже ни у кого нет.

Очевидно, что второй сценарий лучше первого. Если драка не приносит выгоды в виде избавления от врага или отобранного трофея, например, значит драка невыгодна. При этом, обратите внимание, я не пишу о прощении, гуманности, уступках и тому подобном, все эти соображения мы пока что выносим за скобки. Когда Иван Иванович проходит мимо Ивана Никифоровича, не зарядив последнему в морду, им движет холодный расчёт: нежелание бесплатно получать синяки.

Теперь предположим, что наши два героя зависят друг от друга. Допустим, один из них возит из города соль, а другой — ловит рыбу на всю деревню. Мы уже выяснили, что от драк враги воздерживаются: если и дерутся, то не каждую неделю. Рассмотрим два новых сценария.

Сценарий 1. Враги не торгуют друг с другом. Из-за этого один сидит без рыбы, а другой периодически отрывается от важных дел, чтобы съездить в город за солью.

Сценарий 2. Враги продолжают торговать друг с другом, так что у них всегда есть и рыба, и соль.

И снова: второй сценарий выгоднее. Ну, серьёзно, какой смысл Ивану Ивановичу отказываться от рыбы, что он от этого выиграет? Доставит Ивану Никифоровичу мелкие неудобства? Невыгодный обмен. Вот если бы лишённый соли Иван Никифорович встал на колени и попросил прощения за свои грехи — тогда другое дело. Так ведь не встанет, не попросит. Сплюнет на землю, запряжёт кобылу и поедет в город самостоятельно.

Из всего этого следует простой вывод — если у тебя нет надежды извлечь выгоду из конфликта, то по умолчанию нет смысла в нём и участвовать, даже если речь идёт о твоём непримиримом враге.

Иногда появляются дополнительные обстоятельства, которые делают драку необходимой. К примеру, принцип взаимности никто не отменял — Иван Иванович вынужден отвечать ударом на удар, чтобы враги боялись и уважали его. Также имеет смысл напрячься, когда есть надежда получить приз — допустим, в виде критичного ослабления принципиального врага.

Но если ничего такого не ожидается, и если сам враг воздерживается от эскалации, то по умолчанию разумно даже продолжать торговать друг с другом, если речь идёт о двух государствах.

Если кто-то требует от Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем драться каждый день, до победного, забыв обо всём — речь, вероятно, идёт о третьем враге, который рассчитывает извлечь выгоду из чужой драки. Конкретно в Украинском кризисе таким третьим врагом являются США. На Украине и в Европе пособники США кричат «долой русских, жёстче, будем мёрзнуть и голодать для победы». В России пособники США кричат «не смейте торговать с Европой и Украиной, это предательство».

Суть подобных лозунгов одна: заставить другие страны ввязаться в тяжёлый конфликт ради интересов Америки. Когда следующий раз услышите воинственного ястреба, присмотритесь внимательно к его крыльям. Вероятно, вы обнаружите ниточки, ведущие к руке американского посла.