Минобороны показало работу артиллерийских расчетов «Мста-Б» в ходе СВО

Министерство обороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлена боевая работа расчетов «Мста-Б» Южного военного округа по уничтожению позиций ВСУ.

В опубликованном видео российские артиллеристы уничтожили опорный пункт военнослужащих украинских вооруженных сил, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Гаубицы применяют фугасные, осколочно-фугасные, высокоточные боеприпасы, это дает возможность наносить максимальный урон фортификациям, бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.

Ранее Минобороны показало ролик с боевой работой систем РСЗ «Торнадо-С» в зоне СВО.

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