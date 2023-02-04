Минобороны показало работу артиллерийских расчетов «Мста-Б» в ходе СВО
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Министерство обороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлена боевая работа расчетов «Мста-Б» Южного военного округа по уничтожению позиций ВСУ.
В опубликованном видео российские артиллеристы уничтожили опорный пункт военнослужащих украинских вооруженных сил, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Гаубицы применяют фугасные, осколочно-фугасные, высокоточные боеприпасы, это дает возможность наносить максимальный урон фортификациям, бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.
Ранее Минобороны показало ролик с боевой работой систем РСЗ «Торнадо-С» в зоне СВО.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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