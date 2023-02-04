 

Минобороны показало работу артиллерийских расчетов «Мста-Б» в ходе СВО

04.02.2023, 14:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство обороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлена боевая работа расчетов «Мста-Б» Южного военного округа по уничтожению позиций ВСУ.

В опубликованном видео российские артиллеристы уничтожили опорный пункт военнослужащих украинских вооруженных сил, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Гаубицы применяют фугасные, осколочно-фугасные, высокоточные боеприпасы, это дает возможность наносить максимальный урон фортификациям, бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.

Ранее Минобороны показало ролик с боевой работой систем РСЗ «Торнадо-С» в зоне СВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.20 / Космонавт рассказал, как вылетел из СССР, а вернулся в Россию

11.02.21 / Лукашенко: Противники белорусской государственности просто так от страны не отстанут

24.01.21 / В Израиле обнаружили «калифорнийский» штамм коронавируса

09.10.21 / Ученые обнаружили еще один источник загрязнения океана

29.04.22 / Запчасти для самолетов в рамках импортозамещения начнут выпускать в Елабуге – это не шутка… хотя

26.11.21 / Собянин оценил состояние экономики Москвы

07.01.21 / При обрушении льда на водопаде на Камчатке погиб человек

04.10.21 / В Минздраве Украины рассказали, с какими симптомами COVID-19 может понадобиться госпитализация

08.09.20 / Панин захотел встать на колени ради помилования Ефремова

29.05.21 / В миротворческих операциях ООН приняли участие более 42 тыс. украинских военных – Генштаб ВСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика