 

Балицкий объявил об отправке батальона имени Судоплатова на передовую

04.02.2023, 14:09, Новости дня
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В Запорожской области на передовую отправились первые военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, сообщил врио руководителя региона Евгений Балицкий.

На передовой линии бойцы батальона проходят боевое слаживание, они настроены решительно и рвутся в бой, сообщил Балицкий, передает ТАСС.

По его словам, на передовой край обороны «отправились лучшие», те, кто уже имеют боевой опыт и прошли подготовку на полигонах в течение нескольких месяцев.

У военнослужащих есть обмундирование, экипировка, бронежилеты, аптечки и вооружения, все необходимое.

Ранее в Запорожской области заявляли, что бойцы батальона имени Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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