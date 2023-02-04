Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

На словах Вашингтон не готов выполнить очередной каприз Владимира Зеленского и поставить ВСУ истребители F-16. В реальности США, как пишут американские же СМИ, лоббируют такие поставки внутри НАТО и усиливают нажим на европейские страны, у которых истребители F-16 стоят на вооружении. Дадут? Или не дадут? А если дадут, то что это изменит?

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