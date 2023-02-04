 

Мнение: О чертах «победного завтра» России… К чему уже сейчас готовят русских?

04.02.2023, 14:05, Разное
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Пошли разговоры, что российский президент Владимир #Путин всё же выступит совсем скоро и очень мощно. То ли 22 февраля, а то ли сразу 24-го. То ли с посланием, то ли с речью. То ли с победной, то ли с мобилизационной. Но в любом случае — с образом будущего, и непременно победоносного.

Вся страна замерла в ожидании… ©

Хотя чего там ждать? И так уже многое видно.

Вот вполне чёткий прообраз этого образа.

Трое мужчин в Москве, представившись «оркестрантами», выбивали долг в 6 млн рублей, пишет один банковский ТГ-канал. По его информации, некий «гипнолог Альберт» одолжил приятельнице Екатерине 500 тысяч рублей на съёмки собственного тревел-шоу. Однако, шоу не вышло, а #деньги приятельница возвращать не торопилась. Тогда Альберт подал иск в #суд к девушке с требованием вернуть долг и победил.

Но хэппи-энд вышел боком. Днями на сеанс к нему пришли трое мужчин с бородами, представились сотрудниками одной известной частной компании и сообщили, что «Екатерина ничего Альберту больше не должна» — наоборот, сам гипнолог обязан отдать девушке 6 миллионов. Отвечая на вопросы крайне удивлённого Альберта, Екатерина сказала, что понятия не имеет, кто послал «музыкантов», и пообещала долг вернуть.

Можно сказать, увертюра. Или даже прелюдия. Как минимум, генеральная репетиция, учитывая некоторую «творческую недосказанность» всего сюжета.

Но тема вполне известная.

На излёте #СССР вернувшиеся из-за речки воины-афганцы на фоне нараставших трудностей в мирной жизни, — огромная страна тогда, напомню, уже катилась под горку, — стали объединяться в «союзы ветеранов» и по-своему вершить справедливость. При этом правоохранительные органы поначалу смотрели на их самодеятельность сквозь пальцы, а где-то даже и сочувственно. Пока в начале 1990-х «афганцы» не перешли от стихийной борьбы с выросшей уличной преступностью к рэкету, крышеванию и заказным убийствам. Даже на фоне того лихого времени их банды отличала какая-то нереальная «безбашенность» и жестокость. Сегодня эксперты-психологи говорили бы о ПТСР, но тогда и слов таких не ведали.

Затем история, пусть и в меньших масштабах, повторилась с ветеранами чеченских войн. Но её серьёзно смягчил бурный экономический рост «золотых нулевых», когда и без криминала возможностей подняться для людей предприимчивых и рисковых было хоть отбавляй.

Теперь вполне ожидаема третья волна, и по смысловому содержанию она будет похожа, скорее, на первую. Потому что #экономика по многим статьям тоже погружается в 1990-е, и довольно стремительно. Растёт бюджетный дефицит, #население беднеет, а #власть постепенно утрачивает адекватность. Ну и внешние перспективы оптимизма не вызывают.

И пусть даже сами «оркестранты», получившие дорогой ценой второй шанс и карьерные перспективы на кривую дорожку не вернутся (хотя, кто знает будущее?), представляете, какой будет «сила бренда», подкреплённого кувалдой? Кто-то сомневается, что умные и не обременённые моралью люди не найдут, как её пристроить к делу?

И образ будущего начинает вырисовываться более чётко?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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