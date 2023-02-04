 

Почему хорошо Тодоренко? – Личное мнение

04.02.2023, 13:40, Разное
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Откровенно скажу, что не совсем понимаю, чем известна Регина Тодоренко, но сейчас она продолжает отдыхать на Мальдивах.

Радуется, как счастливая женщина. Говорит, райское место эти Мальдивы.


Фото: Соцсети

И возвращаться, как я поняла, пока не хочет.

В то же самое время, муж Тодоренко Топалов наслаждается одиночеством.

«Рай на земле есть. Я вспоминаю первый раз, когда мне посчастливилось попасть в это прекрасное место», — радуется Тодоренко.

Хорошо, когда всем хорошо, правда? Да не совсем уж и правда.

Нет, я искренне рада за Тодоренко, если уж ей так нравятся Мальдивы. И за её проекты можно порадоваться, хотя я не знаю, что это такое.

Вопрос в том, что с этого как раз всё и начинается. Ей хорошо без него. Ему — без неё.

Когда хорошо за пределами отношений, когда хорошо от разного, это часто приводит к мысли о разводе. У неё — своё «хорошо», у него — своё.

Чего в этом случае делать вместе?

Я думаю, что Тодоренко без Топалова не пропадёт. Женщина она ещё активная — найдёт себе жениха. А уж то, что сама себя может вывезти на Мальдивы, так это вообще жирнющий плюс.

А как ваше «хорошо» — совпадает с тем, что хорошо другому?

Источник: Лена Миро


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