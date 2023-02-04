 

“Свободные отношения”: Аглая Тарасова, Настасья Самбурская, Янина Студилина и другие гости премьеры

04.02.2023, 13:35, Разное
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Минувшим вечером, 3 февраля, в кинотеатре “Художественный”  состоялась премьера фильма режиссера Дмитрия Невзорова “Свободные отношения”, главную роль в котором сыграла Аглая Тарасова — вместе с коллегами, актерами Борисом Дергачевым, Ильей Соболевым и Анной Глаубэ.

Первыми романтическую комедию, которую со сцены представляла съемочная команда фильма, пришли оценить звездные гости: Настасья Самбурская,  Влад Лисовец,  Дмитрий Дюжев, Янина Студилина, Григорий Калинин, Ангелина Стречина, Анна Котова-Дерябина, Анжелика Каширина,  Маша Цигаль, Алика Смехова,  Константин и Ольга Андрикопулос и другие.

Настасья СамбурскаяЯнина СтудилинаКонстантин и Ольга АндрикопулосБорис Дергачев и Илья СоболевГригорий КалининВлад ЛисовецАнна Котова-ДерябинаАркадий Укупник с женойДмитрий ДюжевАнжелика КаширинаАлика СмеховаАнгелина Стречина и Илья МалаковАнастасия Гребенкина

“Свободные отношения” — это история о двух противоположностях. Илона (Аглая Тарасова) и Артем (Борис Дергачев),случайно встречаются в питерском баре, проводят вместе ночь, а затем женятся из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а их совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру – предлагают дать друг другу немного свободы. Последствия этого эксперимента удивят не только главных героев…

Съемочная группа фильма

 


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