 

Как выглядела Кейт Миддлтон в детстве: редкая фотография из личного архива принцессы

04.02.2023, 13:35, Разное
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Кейт Миддлтон продолжает привлекать внимание общественности к своей программе поддержки раннего детства Shaping Us, запущенной в минувший понедельник торжественным приемом в штаб-квартире BAFTA в Лондоне. Но если официально презентовать проект Кейт помогал совершенно очаровательный монохромный костюм, то донести главную идею инициативы до широких масс Миддлтон решила другим способом. Несколько минут назад в своем аккаунте в соцсетях она опубликовала фотографию из личного архива, к которой нельзя остаться равнодушным.

На ранее нигде не публиковавшимся снимке, сделанным мамой Кейт Кэрол, — принцесса Уэльская, еще совсем крошка, на руках своего отца Майкла Миддлтона. Девочка тянет ручки к его лицу и улыбается.

Лицо — лучшая игрушка для малыша, — написала Кейт, предложив подписчикам залезть в свои семейные фотоархивы, чтобы всем вместе поделиться трогательными воспоминаниями первых пяти лет жизни.

Но эффект оказался неожиданным. Вместо дущевных историй поклонники стали обсуждать сходство юной Кейт и ее младшего сына Луи, которому в этом году исполнится уже 5 лет. И действительно, спутать их очень в этот возрасте легко.

Так мило! Но я один вижу принца Луи на этом снимке?

С первого взгляда я подумала, что это принц Луи.

Гены Миддлтонов отразились в полной мере на маленьком принце Луи. Это ли не счастье! — писали пользователи в комментариях.


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