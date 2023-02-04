В Биг Бене обнаружено жилище карликов

В ходе инспекции часовой башни Вестминстерского дворца, более известной как Биг-Бен, сотрудники Скотланд-Ярда обнаружили тайное жилое помещение размером 3х5 метров и обитавших там карликов.

Пол комнаты был выстлан соломой, на нём располагались миска, ложка и кружка, в стене обнаружено окошко, через которое постояльцам передавали еду. В другой стене обнаружено ещё одно окошко с решёткой.

Полицейские опросили карликов и выяснили, что неустановленный работодатель уже 10 лет заставляет их за миску овсянки и хлопья переводить стрелки часов на Биг-Бене и каждый час звонить в колокол. В воскресенье работникам разрешают помыться в Темзе и заменить одежду. Правоохранители предложили карликам свободу, но те отказались, заявив, что такой образ жизни ведёт уже третье поколение их рода.

Инспекторы продолжили осмотр других помещений Вестминстерского дворца и не нашли там ничего подозрительного, также было сделано заключение об образцовом состоянии часовых механизмов.

В завершение экскурсии к полицейским вышел принц Эдвард. Он попросил их не обращать внимание на «маленьких человечков». После чего полицейские удалились.

—