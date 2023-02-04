Несмотря на санкции Украины против Австрии, Вена продолжает дарить Киеву деньги

Австрийские политики во время визита в Киев полностью проигнорировали тот факт, что недавно Владимир Зеленский включил некоторые компании Австрии в санкционный список и собирается конфисковать их активы на сумму €363 млн. Как пишет Exxpress, более того, Вена пообещала перевести Киеву ещё €5 миллионов из австрийской казны, которые пойдут на восстановление пострадавшей энергетической инфраструктуры страны.



AP

Во время нынешнего визита на Украину австрийские «зелёные» политики полностью игнорировали тот факт, что недавно Владимир Зеленский включил некоторые компании Австрии в санкционный список и собирается конфисковать их активы на сумму €363 млн. Как пишет Exxpress, министр по делам защиты климата Леонора Гевесслер улыбкой приветствовала Зеленского, несмотря на его антиавстрийские действия, и мило пожала ему руку. Затем они договорились о том, что австрийские налогоплательщики переведут Киеву ещё €5 миллионов из австрийской казны.

Как отмечает автор материала, эти деньги австрийцев будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины и пойдут на восстановление пострадавшей энергетической инфраструктуры страны.

«Мы не можем равнодушно наблюдать, как Путин использует зиму в качестве оружия и, нанося беспощадные удары по Украине, целенаправленно бьёт по критической инфраструктуре страны. Миллионы людей остались морозной зимой без электричества, а подчас и без отопления и водоснабжения. Для меня важно, что Австрия вносит вклад в поддержку мирного населения Украины», — подчеркнула Гевесслер, выступая в Киеве.

Там же состоялась и встреча Зеленского с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом. До сих пор не поступало сообщений о том, что Ван дер Беллен предпринял какие-то шаги для снятия киевским правительством недавно введённых санкций против Австрии. Ван дер Беллен сделал лишь несколько общих высказываний об Украине.

«Вступая в очередной раз в должность, я чётко сказал, что и в следующие шесть лет буду уделять особое внимание защите демократии и сохранению наших европейских ценностей. В данный момент на Украине на эти европейские ценности и демократию в буквальном смысле слова происходит нападение. Я считаю, что эта поездка в Киев в самом начале моего второго срока в качестве президента — выражение солидарности с Украиной и продолжающейся поддержки этой страны», — рассказал политик.