 

Найденная мастерская приоткрыла учёным тайны Древнего Египта

04.02.2023, 13:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Учёные понемногу проникают в тайны древних египтян по мумификации умерших, и в этом им помогают находки археологов. Как пишет NTD, золотой жилой информации стала мастерская по мумифицированию, которую четыре года назад обнаружили в некрополе Саккара. Там сохранились керамические сосуды с надписями, в которых держали вещества для бальзамирования.

Древние египтяне тысячелетиями мумифицировали умерших, чтобы помочь им жить вечно. Однако секреты египетских мастеров по бальзамированию полностью пока не раскрыты. Впрочем, учёные понемногу проникают в эти тайны, и в этом им помогают находки археологов.

Золотой жилой информации стала мастерская по мумифицированию, которую четыре года назад обнаружили в некрополе Саккара. Там сохранились керамические сосуды с надписями, в которых держали вещества для бальзамирования. Находки датируются VII и V веками до нашей эры.

СЮЗАННА БЕК, египтолог: Обычно на таких сосудах надписи сделаны иератическими знаками и частично демотическими. На наших сосудах смешанная письменность.

Учёные сделали анализ остатков веществ в 30 сосудах и узнали о новых ингредиентах, которые применяли для бальзамирования. В частности, это смола дерева агатис даммара и масло элеми, которое получают из смолы дерева канариум. Оба дерева родом из Юго-Восточной Азии. До сих пор учёным не встречались свидетельства о торговле Древнего Египта с этим регионом в тот период времени.

САЛИМА ИКРАМ, египтолог: Очень удивительно, что эта смола и масло элеми прибыли издалека, но не из Сирии и не из Ливана. Как же египтяне узнали об этих веществах и их свойствах? И понимали ли они, что у разных смол есть похожие свойства? И если это и было так, то зачем привозить их издалека?

И хотя перед учёными встало много вопросов, уже есть и некоторые ответы. Так, например, они проанализировали содержимое сосудов с надписями «антиу» и «сефет». Обычно эти названия переводили как мирра и масло. Но оказалось, что в них была смесь различных веществ, включая кедровую смолу и животный жир.

На следующем этапе исследования учёные проверят, содержатся ли найденные вещества в египетских мумиях. В то же время специалисты предполагают, что не было какого-то единого «рецепта» мумифицирования. Возможно, он менялся с годами. Также разные мастера могли применять разные вещества для бальзамирования.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06.22 / Мнение: В “демократической” Латвии

06.12.21 / Улыбнитесь, это донос!

12.11.22 / Москвичей предупредили о похолодании в воскресенье

14.09.22 / Лучшие из лучших: ТОП-6 смартфонов стоимостью до 12 000 рублей в 2022 году

01.10.20 / Мнение: Изгнание коррупции из леса принесет России двойную пользу

28.09.22 / Виктория Бекхэм свела тату с инициалами мужа и спровоцировала слухи о разводе

30.12.21 / Стрижка сессон будет одной из самых модных причесок зимы 2022-го: советы по выбору трендовых вариантов на разную длину волос

22.07.20 / Екатерина Варнава, Полина Гагарина, Рената Литвинова, Агата Муцениеце и другие на открытии бутика Bvlgari

16.05.22 / Почему развелась Лянка Грыу – Личное мнение

06.09.22 / На Байкале произошло землетрясение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика