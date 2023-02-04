Турчак анонсировал выездное заседание рабочей группы СВО в Курской области и скорое направление доклада Путину

Выездное заседание рабочей группы СВО состоится в Курской области и доклад будет направлен президенту Владимиру Путину, сообщил первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В своем Telegram-канале он указал, что на этой неделе рабочая группа по вопросам СВО работала Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской, Брянской и Ростовской областях, Самаре, Хакасии и Тыве.

Турчак рассказал, что рабочая группа встречается с мобилизованными и их семьями, медиками, руководителями предприятий и банков, страховщиками. Также собирает фактуру к первому докладу Путину.

Ранее группа по вопросам СВО представила концепцию реабилитации военнослужащих. Так, концепция включает в себя медицинскую реабилитацию, юридическое сопровождение, психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве.

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