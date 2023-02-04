 

Турчак анонсировал выездное заседание рабочей группы СВО в Курской области и скорое направление доклада Путину

04.02.2023, 11:40, Новости дня
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Выездное заседание рабочей группы СВО состоится в Курской области и доклад будет направлен президенту Владимиру Путину, сообщил первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В своем Telegram-канале он указал, что на этой неделе рабочая группа по вопросам СВО работала Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской, Брянской и Ростовской областях, Самаре, Хакасии и Тыве.

Турчак рассказал, что рабочая группа встречается с мобилизованными и их семьями, медиками, руководителями предприятий и банков, страховщиками. Также собирает фактуру к первому докладу Путину. 

Ранее группа по вопросам СВО представила концепцию реабилитации военнослужащих. Так, концепция включает в себя медицинскую реабилитацию, юридическое сопровождение, психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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