Турчак анонсировал выездное заседание рабочей группы СВО в Курской области и скорое направление доклада Путину
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Выездное заседание рабочей группы СВО состоится в Курской области и доклад будет направлен президенту Владимиру Путину, сообщил первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
В своем Telegram-канале он указал, что на этой неделе рабочая группа по вопросам СВО работала Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской, Брянской и Ростовской областях, Самаре, Хакасии и Тыве.
Турчак рассказал, что рабочая группа встречается с мобилизованными и их семьями, медиками, руководителями предприятий и банков, страховщиками. Также собирает фактуру к первому докладу Путину.
Ранее группа по вопросам СВО представила концепцию реабилитации военнослужащих. Так, концепция включает в себя медицинскую реабилитацию, юридическое сопровождение, психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет