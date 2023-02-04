Китайский аэростат заметили в небе над Венесуэлой

Китайский аэростат, который ранее заметили в небе над США, прилетает над Латинской Америкой, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Позже информацию подтвердили местные жители, сделав несколько снимков воздушного шара, информирует Telegram-канал «Zvezdanews».

Ранее сообщалось, что Пентагон заметил над территорией США воздушный шар, позже его назвали «шпионом», обвинив в запуске Китай, но объект решили не сбить. Пекин позже сообщил, что это метеорологический зонд и он отклонился от маршрута из-за ветра.

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