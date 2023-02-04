 

В России за сутки госпитализировали 1,8 человек

04.02.2023, 11:40, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ заявили, что за сутки в стране в больницы с вирусом попали 1085 человек, а это на 1,9% больше по сравнению с 3 февраля.

Всего выявили 9681 человек с COVID-19, информирует Telegram-канала «Стопкоронавирус.рф».

Выздоровели и покинули больницы 6 334 человека (на 0,4% больше, чем 3 февраля), а скончались 40 человек.

Ранее сообщалось, что в РФ госпитализировали 1 тыс. человек с коронавирусом. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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