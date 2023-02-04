 

Депутат Гусев: «Можно призвать в армию банкиров, чтобы они выдавали противнику кредиты на невыгодных условиях»

04.02.2023, 11:33, Разное
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Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил сформировать финансовые войска России, в которые по мобилизации смогут быть призваны экономисты, бухгалтеры и юристы.

Этот вид войск будет заниматься навязыванием невыгодных и ненужных финансовых продуктов противнику на поле боя.

– А банкиров почему не мобилизуют? Понятно, что с автоматом такой человек много не навоюет, но зато он может выдать противнику такой кредит, чтобы он потом разорился. Напишет там чего-нибудь мелким шрифтом, кучу туманных формулировок нагонит, и всё. Моргнуть не успеем, как все ВСУ у нас в долговой кабале. А противник, лишённый финансирования, воевать не сможет, – уверен депутат.

Ранее Дмитрий Гусев предложил призывать в войска IT-специалистов, учёных-микробиологов и другие категории граждан, которые в настоящий момент освобождены от мобилизации. Инициативу поддержал глава фракции Сергей Миронов, выразивший сожаление, что его плоскостопие не позволяет ему самостоятельно исполнять воинский долг. В ближайшее время Госдума разработает законопроект, по которому российские войска смогут использовать в спецоперации на территории Украины кредитное, опционное и лизинговое оружие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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