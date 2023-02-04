Кайли Миноуг рассталась с бойфрендом после пяти лет романа

54-летняя австралийская диско-королева Кайли Миноуг снова завидная невеста. Как сообщают источники The Sun, певица окончательно порвала со бывшим креативным директором британского GQ Пол Соломонсом, с которым встречалась с 2018 года. Причина такого решения оказалась до банальности проста — влюбленные, в феврале прошлого года разъехавшиеся по разным странам, не смогли поддерживать отношения на расстоянии.

Кайли и Пол действительно пытались заставить все работать, но в конечном итоге разница во времени убила все, что их связывало.

— утверждают инсайдеры издания.

Свой статус вновь свободной женщины Кайли не комментирует. И этому у информаторовиз числа близких друзей звезды, тоже есть объяснение.

Кайли не хочет, чтобы ее жалели и говорили: “Бедная Кайли, ее сердце снова разбито. Ей так не везет любви”.

Напомним, Пол Соломонс — первый, с кем Кайли начала выходить в свет после тяжелого расставания с бывшим возлюбленным, актером Джошуа Сассом. По сообщениям издания The Sun, Пол и Кайли “начали тайно встречаться” в феврале 2018 года, но певица тогда не хотела форсировать события и впервые поделилась радостью с подписчиками в Instagram лишь в мае. Про нового спутника певицы известно, что он являлся креативным директором GQ c 2011 года и ранее был замечен в компании таких известных девушек, как Кара Делевинь и Белла Хадид. Спустя три года, зимой 2021 появились слухи о помолвке капы. Готовность Кайли и Пола к следующему шагу в отношениях подтверждала и матчеха Соломонса Глория. “Я так счастлива, что они помолвлены! Это замечательно. Но, простите, я не могу вам сказать больше, потому что меня просили об этом”, – говорила она журналистам. Однако радостные новости оказались преждевременными. Официальных подтверждений от пары не последовало. Вместо этого влюбленные решили разъехаться — Миноуг, прожившая в Великобритании 30 лет, решила вернуться в Австралию, чтобы больше времени проводить с пожилыми родителями. А Пол, который к тому времени оставил пост креативного директора британского GQ, понял, что не хочет уезжать из Лондона, и предложил Кайли отношения на расстоянии.