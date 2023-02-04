 

США обнаружили ещё один китайский разведывательный аэростат — на этот раз над Латинской Америкой

04.02.2023, 10:50, Разное
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Минобороны США подтвердило обнаружение ещё одного китайского разведывательного аэростата, который в настоящее время пролетает над Латинской Америкой, пишет The Hill. Ранее американские власти обнаружили схожий аэростат над территорией Соединённых Штатов.


AP

Пентагон заявил об обнаружении над Латинской Америкой второго китайского разведывательного аэростата, пишет The Hill. Как напоминает издание, первый аэростат КНР был ранее обнаружен над континентальной частью США.

«Мы получаем сообщения об аэростате, пролетающем через Латинскую Америку. На данный момент, по нашим оценкам, это очередной китайский разведывательный аэростат», — заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Министерство иностранных дел Китая подтвердило в заявлении, сделанном ранее в пятницу, что летящий на большой высоте аэростат, который впервые был замечен в среду над штатом Монтана, принадлежит Пекину. Однако в китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что это метеозонд, который сбился с курса из-за ветра.
 
Официальные лица США не согласились с этим комментарием, заявив, что это разведывательный аэростат. Американские власти не стали сбивать его из-за опасений, что он может поставить под угрозу общественную безопасность.
 
После обнаружения первого аэростата госсекретарь Энтони Блинкен отложил запланированную поездку в Китай. Один из представителей Госдепартамента заявил о «неподходящих» условиях для визита в Поднебесную и отметил, что этот аэростат является нарушением международного права и суверенитета США.


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