Сенатор Цеков: люди с русофобской позицией не должны занимать должности в госсистеме

Люди, придерживающиеся антироссийской риторики, не могут занимать важные государственные посты или организовывать государственные праздники, считает сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. В комментарии News of Russia он отметил, что не понимает, почему русофоб и либеральный журналист Игорь Пушкарев стал главой Музея истории Екатеринбурга.

Согласно имеющимся данным, Пушкарев недавно был оштрафован на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ, но вместе с тем он занимает важную в городе должность. По мнению Цекова, такие люди не должны занимать каких-либо постов в государственной системе.

«Если они рьяно это делают, против них надо возбуждать соответствующие дела, административные и уголовные. Это свидетельствует о том, что эта либеральная кампания присутствует вообще в культурно-политической верхушке Екатеринбурга», – добавил политик.

Сенатор также призвал обратить внимание и на личность самого мэра административного центра Алексея Орлова, который и не стал слушать просьбы населения об увольнении Пушкарева.

«Я думаю, что и к самому мэру надо с большим пристрастием относиться после такого решения. Если он об этом знал и его назначает, то это вообще крайне возмутительно. Это то, что разрушает наше государство. Умники, которые хотят пользоваться западными благами, готовы продавать Россию, их достаточно много во власти находится везде, их надо выявлять и наказывать», – резюмировал сенатор.

Местные СМИ также ранее писали, что Пушкарев назначен ответственным за празднование 300-летия юбилея Екатеринбурга. Он будет выступать в качестве гаранта между местными миллиардерами и городскими властями.