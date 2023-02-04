В Минобороны России рассказали о работе системы залпового огня «Торнадо-С»
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В районе проведения спецоперации работают новые системы РСЗ «Торнадо-С», их используют для ударов по украинским войскам и военным объектам, которые поражаются с высокой точностью, сообщили в Минобороны.
Было опубликовано видео работы системы «Торнадо-С», экипажи выезжают на позицию и готовятся к стрельбе. Далее уже запускают реактивные снаряды.
Позже в ведомстве добавили, что «Торнадо-С» нанесли удар по военной технике, вооружениям и боеприпасам, которыми снабдили украинские войска. Отмечается, что на точности попадания не отражается расстояние и вид используемого снаряда, информирует Telegram-канал российского военного ведомства.
Система наносит удары с точность до 120 км, нанося удары 300-мм ракетами.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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