В Минобороны России рассказали о работе системы залпового огня «Торнадо-С»

В районе проведения спецоперации работают новые системы РСЗ «Торнадо-С», их используют для ударов по украинским войскам и военным объектам, которые поражаются с высокой точностью, сообщили в Минобороны.

Было опубликовано видео работы системы «Торнадо-С», экипажи выезжают на позицию и готовятся к стрельбе. Далее уже запускают реактивные снаряды.

Позже в ведомстве добавили, что «Торнадо-С» нанесли удар по военной технике, вооружениям и боеприпасам, которыми снабдили украинские войска. Отмечается, что на точности попадания не отражается расстояние и вид используемого снаряда, информирует Telegram-канал российского военного ведомства.

Система наносит удары с точность до 120 км, нанося удары 300-мм ракетами.

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