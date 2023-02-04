На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

В субботу утром во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу, это следует из карты тревог украинского Минцифры.

Отмечается, что сирены звучат по всей территории страны. Сначала сирены прозвучали в Киеве, горожан попросили пройти в укрытия в 10.05 мск, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в конце года 2022 года несколько крупных городов Украины, в том числе столица, были вновь обесточены. Удары по городам Украины корректировали.

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