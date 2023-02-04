В балетную труппу Венской оперы будут брать только танцовщиц весом свыше 100 кг

Дирекция Венской оперы приняла решение распустить балетную труппу после скандала с отказом принять на работу женщину, весом 140 кг.

Летом 2022 года 23-летняя жительница австрийской столицы попыталась попасть в основной состав коллектива, однако получила отказ из-за лишнего веса.

После этого несостоявшаяся балерина опубликовала свою историю в социальных сетях, где её поддержали тысячи пользователей. По инициативе Австрийской ассоциации инклюзивности зрители объявили бойкот Венской опере, а в Интернете активисты начали кампанию «Балет для всех».

– Я всегда мечтала играть на сцене, особенно в «Лебедином озере». Но меня лишили этой возможности из-за особенностей моего организма. Спасибо добрым людям и журналистам, которые меня поддержали, – рассказала женщина.

По рекомендации министра культуры Австрии дирекция Венской оперы приняла решение снять все ограничения на приём в труппу. По плану, к концу 2023 года не менее половины балерин должны иметь вес, превышающий один центнер.

– В связи с тем, что из нынешних 70 балерин ни одна не соответствует новым стандартам, труппа распущена. Ближайшие полгода мы будем набирать актрис, которые подходят под критерии инклюзивности, – сообщил официальный представитель Венской оперы Густав Малер.

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