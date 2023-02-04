Германия разрешила поставлять Украине старые Leopard 1, но их ещё нужно отремонтировать

Правительство Германии официально разрешило поставку Украине танков Leopard 1. На вооружении бундесвера эти старые танки уже давно не состоят, однако Украине они могут пригодиться, пишет немецкий телеканал Das Erste. Правда, надо посмотреть, в каком состоянии находятся танки — от этого зависит, сколько времени понадобится на их ремонт. Кроме того, присутствует проблема с дефицитом боеприпасов.

В бундесвере они были сняты с эксплуатации в 2003 году, но Украина сможет найти им применение — речь о боевых танках Leopard 1. Правительство Германии выдало для этого разрешение на их экспорт. По сообщениям СМИ, оборонные компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft приводят в исправное состояние десятки танков этого типа для их экспортирования. Только на прошлой неделе канцлер Германии Шольц дал зелёный свет поставке 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера на Украину.

С нами на связи Кристин Бекер из Берлина. Итак, сегодня было объявлено о разрешении со стороны федерального правительства. Как быстро промышленность теперь сможет осуществить поставки?

КРИСТИН БЕКЕР, корреспондент Das Erste: Разрешение — это, конечно же, важный шаг, но это только одна сторона, потому что вопрос финансирования тоже ещё должен быть окончательно прояснён. Однако намного важнее, разумеется, вопрос о том, в каком состоянии находятся эти танки. По этому поводу нужно знать, что Rheinmetall располагает 88 танками Leopard 1, Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft — 99 этими старыми танками Leopard, и они находятся в очень различном состоянии. От этого, конечно же, должно зависеть и то, сколько времени потребуется. Из Фленсбурга я слышала, что, возможно, удастся в течение трёх месяцев отремонтировать 20 из этих танков Leopard 1, но это только и исключительно первая оценка. А Rheinmetall уже раньше называл различные сроки, от шести недель до многих месяцев. Так что в конечном итоге надо посмотреть, в каком состоянии эти танки.

На что способны эти старые танки?

КРИСТИН БЕКЕР: Это боевые танки, предшественники танков Leopard 2. В Германии они больше не используются, но в других странах — да. Они считаются относительно подвижными и, конечно, не обладают такой боевой мощью, как современные боевые танки, однако это тем не менее танки, которые могут хорошо послужить Украине на поле боя. Тут надо также сказать о том, что есть ещё страны, которые активно используют эти танки, — например, Турция или Греция, а также страны Южной Америки. Так что технологический опыт присутствует, и боеприпасы тоже имеются, хотя сейчас с ними наблюдается дефицит. Тут нужно посмотреть, кто готов предоставить боеприпасы для Украины. Соответственно, тогда мы увидим, как всё обернётся с этими танками.

Это была Кристин Бекер из столицы Германии, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2023 года.